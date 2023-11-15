В правительстве ожидают, что индустриальные парки помогут изменить структуру экономики — Finance.ua

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В правительстве ожидают, что индустриальные парки помогут изменить структуру экономики

Казна и Политика
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В правительстве ожидают, что индустриальные парки помогут изменить структуру экономики
В правительстве ожидают, что индустриальные парки помогут изменить структуру экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидается, что индустриальные парки помогут изменить структуру экономики из сырьевой на перерабатывающую.
Об этом он сказал в ходе заседания правительства.
За время полномасштабной войны бизнес получил 40,8 тыс. льготных кредитов по программе «5−7-9″ на сумму 159,8 млрд грн. Более половины получателей — это аграрии, почти треть — промышленные предприятия, 15% - торговый бизнес, около 5% - сфера услуг», — отметил глава правительства.
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Также премьер-министр сообщил, что на начало и развитие собственного дела украинцев по программе єРобота государство направило 2,1 млрд грн. На развитие перерабатывающих предприятий — 2,9 млрд грн. На помощь в высадке садов и обустройстве теплиц — более 550 млн грн.
Постоянно расширяем сеть индустриальных парков. Площадки с готовыми инфраструктурными решениями и налоговыми льготами. Сейчас их уже 70, больше всего в Киевской и Львовской областях. Главная специализация — это переработка: древесина, металлургия, агропродукция, машиностроение", — подчеркнул Шмыгаль.
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Как отметил премьер-министр, в 2024 году на развитие индустриальных парков государство планирует потратить 1 млрд грн: «Ожидаем, что индустриальные парки будут точками роста, которые помогут изменить структуру экономики из сырьевой на перерабатывающую».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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