В правительстве обещают программу компенсаций пострадавшим от подрыва ГЭС — Finance.ua

В правительстве обещают программу компенсаций пострадавшим от подрыва ГЭС Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В правительстве обещают программу компенсаций пострадавшим от подрыва ГЭС

Кабинет министров в кратчайшие сроки представит программу компенсаций жителям, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram по итогам совещания с главами ОВА и главами громад по вопросу ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС.

«Обсудили срочные вопросы. В частности, продолжение эвакуационных работ, организацию подвоза технической и питьевой воды в громады, обеспечение мониторинга качества воды и ее очистки для защиты от эпидемий», — написал премьер.

Глава правительства отметил, что в настоящее время подтоплены более 4,3 тыс. зданий, площадь затопления уменьшается, но до природного уровня вода снизится ориентировочно только через 2 недели.

По его словам, во время совещания были определены первоочередные задачи по ликвидации последствий теракта. Во-первых, правительство должно оперативно создать реестр пострадавших громад, чтобы понимать потребности каждого и иметь основу для выделения средств и компенсаций.

«Второе, по поручению президента Владимира Зеленского быстро нарабатываем механизм компенсаций для людей, пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС. Должны обеспечить как помощь при восстановлении жилья, так и финансовую помощь лишившимся средств к существованию», — написал Шмыгаль.

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Кроме того, правительство должно проанализировать потребности каждой громады в воде и подготовить быстрые технические решения для обеспечения водоснабжения.

«В краткосрочном приоритете — артезианские скважины, но в максимально короткие сроки должны начать строительство новых водопроводов и насосных станций. Дал соответствующие поручения руководителям ОВА и профильным министрам. Ожидаю уже на следующей неделе представление на рассмотрение правительства соответствующих проектов решений», — добавил Шмыгаль.

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Фінансовий клуб По материалам:

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