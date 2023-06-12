В правительстве обещают программу компенсаций пострадавшим от подрыва ГЭС — Finance.ua

В правительстве обещают программу компенсаций пострадавшим от подрыва ГЭС
Кабинет министров в кратчайшие сроки представит программу компенсаций жителям, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram по итогам совещания с главами ОВА и главами громад по вопросу ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС.
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«Обсудили срочные вопросы. В частности, продолжение эвакуационных работ, организацию подвоза технической и питьевой воды в громады, обеспечение мониторинга качества воды и ее очистки для защиты от эпидемий», — написал премьер.
Глава правительства отметил, что в настоящее время подтоплены более 4,3 тыс. зданий, площадь затопления уменьшается, но до природного уровня вода снизится ориентировочно только через 2 недели.
По его словам, во время совещания были определены первоочередные задачи по ликвидации последствий теракта. Во-первых, правительство должно оперативно создать реестр пострадавших громад, чтобы понимать потребности каждого и иметь основу для выделения средств и компенсаций.
«Второе, по поручению президента Владимира Зеленского быстро нарабатываем механизм компенсаций для людей, пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС. Должны обеспечить как помощь при восстановлении жилья, так и финансовую помощь лишившимся средств к существованию», — написал Шмыгаль.
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Кроме того, правительство должно проанализировать потребности каждой громады в воде и подготовить быстрые технические решения для обеспечения водоснабжения.
«В краткосрочном приоритете — артезианские скважины, но в максимально короткие сроки должны начать строительство новых водопроводов и насосных станций. Дал соответствующие поручения руководителям ОВА и профильным министрам. Ожидаю уже на следующей неделе представление на рассмотрение правительства соответствующих проектов решений», — добавил Шмыгаль.
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