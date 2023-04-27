В правительстве объяснили, как родственникам оформить зарплату пропавшего без вести военного — Finance.ua

В правительстве объяснили, как родственникам оформить зарплату пропавшего без вести военного Сегодня 11:34 — Личные финансы

В правительстве объяснили, как родственникам оформить зарплату пропавшего без вести военного

Семья пропавшего без вести военного может получать его заработную плату после подтверждения факта исчезновения.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Чтобы оформить денежное довольствие пропавшего без вести военнослужащего, родным необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Бланк заявления можно получить непосредственно в военкомате или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.

При себе необходимо иметь:

копии страниц паспорта всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени, отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

справку о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);

копию свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копии справки о присвоении индивидуального налогового номера.

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