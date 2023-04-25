Как военному с ранением или инвалидностью получить единовременное денежное пособие — алгоритм действий — Finance.ua
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Как военному с ранением или инвалидностью получить единовременное денежное пособие — алгоритм действий

Личные финансы
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Как военному с ранением или инвалидностью получить единовременное денежное пособие — алгоритм действий
Как военному с ранением или инвалидностью получить единовременное денежное пособие — алгоритм действий
Как бойцы, получившие инвалидность или ранение в результате войны, могут получить единовременное денежное пособие (ЕДП)? Получение ЕДП регулирует постановление КМУ № 97 от 25.12.2013 года.
Об этом сообщают юристы Украинского ветеранского фонда Минветеранов.
С какого момента военные получают право на ЕДП?
Дату указывает медико-социальная экспертная комиссия в случае установления инвалидности. От чего зависит размер ЕДП, которое получают военные? От прожиточного минимума для трудоспособных лиц и других факторов:
  • группа инвалидности
  • от чего вы получили инвалидность: ранение или прохождение военной службы
  • статус военнослужащего.

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Где можно узнать конкретные размеры ЕДП?
В Постановлении КМУ № 97 от 25.12.2013 года (п.6-7). К кому обращаться, чтобы получить ЕДП? В Комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм. Какие документы следует подать?
  • заявление о выплате единовременного денежного пособия в связи с установлением инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности
  • заверенную копию справки в акт осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности или процента потери трудоспособности с указанием причинной связи инвалидности или потери трудоспособности.
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К заявлению приложите копии:
  • постановления соответствующего ВВК об установлении причинной связи ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания
  • документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья), в частности о том, что оно не связано с совершением лицом уголовного или административного правонарушения или не является следствием совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или умышленного причинения себе телесного повреждения;
  • паспорт
  • справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Нужна консультация по получению ЕДП?
Обращайтесь к юристам Украинского ветеранского фонда. Оставляйте заявку по ссылке, это бесплатно: https://cutt.ly/s9Asnpo
Подавать запросы можно ежедневно и круглосуточно. Консультации предоставляются ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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По материалам:
Finance.ua
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