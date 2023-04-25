Как военному с ранением или инвалидностью получить единовременное денежное пособие — алгоритм действий Сегодня 13:00 — Личные финансы

Как военному с ранением или инвалидностью получить единовременное денежное пособие — алгоритм действий

Как бойцы, получившие инвалидность или ранение в результате войны, могут получить единовременное денежное пособие (ЕДП)? Получение ЕДП регулирует постановление КМУ № 97 от 25.12.2013 года.

Об этом сообщают юристы Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

С какого момента военные получают право на ЕДП?

Дату указывает медико-социальная экспертная комиссия в случае установления инвалидности. От чего зависит размер ЕДП, которое получают военные? От прожиточного минимума для трудоспособных лиц и других факторов:

группа инвалидности

от чего вы получили инвалидность: ранение или прохождение военной службы

статус военнослужащего.

Где можно узнать конкретные размеры ЕДП?

В Постановлении КМУ № 97 от 25.12.2013 года (п.6-7). К кому обращаться, чтобы получить ЕДП? В Комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм. Какие документы следует подать?

заявление о выплате единовременного денежного пособия в связи с установлением инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности

заверенную копию справки в акт осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности или процента потери трудоспособности с указанием причинной связи инвалидности или потери трудоспособности.

К заявлению приложите копии:

постановления соответствующего ВВК об установлении причинной связи ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания

документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья), в частности о том, что оно не связано с совершением лицом уголовного или административного правонарушения или не является следствием совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или умышленного причинения себе телесного повреждения;

паспорт

справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

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