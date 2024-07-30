В правительстве назвали потери зерновых из-за жары — Finance.ua

В правительстве назвали потери зерновых из-за жары Сегодня 06:23 — Аграрный рынок

В правительстве назвали потери зерновых из-за жары

Из-за аномальной жары в Украине урожай ранних зерновых сократится на 5%, а поздние культуры могут потерять до 15%.

Об этом сказал исполняющий обязанности министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона в понедельник, 29 июля.

По его словам, сейчас завершается сбор ранних зерновых культур, пшеницы и ячменя и других, и «такие нетипично высокие температуры вызвали стресс растений и не могут пройти незамеченными».

«Здесь было влияние жары… Пострадали на 10−15% юго-восточные регионы, уменьшилась урожайность. Но в центральных и северных регионах, наоборот, была больше, поэтому в среднем показатель по стране будет где-то на 5%», — рассказал Высоцкий.

В то же время на позднюю группу зерновых — кукурузу, сою и подсолнечник — влияние будет более значительным.

«Выглядит так предварительно, что будет в большинстве регионов, не во всех, снижена урожайность. На сегодняшний день выглядит, что она будет меньше на 15%», — сказал чиновник.

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