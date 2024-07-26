Украинские аграрии привлекли 62,9 миллиарда кредитов: в каких областях больше всего — Finance.ua

Украинские аграрии привлекли 62,9 миллиарда кредитов: в каких областях больше всего Сегодня 09:18 — Кредит&Депозит

Украинские аграрии привлекли 62,9 миллиарда кредитов: в каких областях больше всего

С начала 2024 года агросектор Украины привлек 62,9 млрд кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

С начала года 9075 аграриев привлекли 62,9 млрд кредитных средств из банков. По государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» 5491 хозяйство получило господдержку кредитами на сумму 25,83 млрд грн.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

Киевская — 16,08 млрд грн на 881 предприятие;

Днепропетровская — 4,17 млрд грн для 679;

Черкасская — 3,96 млрд грн для 380 агрохозяйств;

Кировоградская — 3,9 млрд грн для 1093;

Львовская — 3,84 млрд грн для 567;

Одесская — 3,62 млрд грн для 777;

Винницкая — 3,37 млрд грн для 864;

Тернопольская — 3,35 млрд грн для 330.

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Если верифицировать количество получения кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9», большинство кредитных проектов поддержаны в следующих областях:

Киевская — 3,19 млрд грн для 534 хозяйств;

Кировоградская — 2,47 млрд грн для 730;

Винницкая — 2,3 млрд грн для 546;

Одесская — 2,15 млрд грн для 519;

Харьковская — 2 млрд грн для 318;

Днепропетровская — 1,58 млрд грн для 351;

Волынская — 1,5 млрд грн на 289.

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