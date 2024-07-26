Украинские аграрии привлекли 62,9 миллиарда кредитов: в каких областях больше всего — Finance.ua
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Украинские аграрии привлекли 62,9 миллиарда кредитов: в каких областях больше всего

Кредит&Депозит
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Украинские аграрии привлекли 62,9 миллиарда кредитов: в каких областях больше всего
Украинские аграрии привлекли 62,9 миллиарда кредитов: в каких областях больше всего
С начала 2024 года агросектор Украины привлек 62,9 млрд кредитов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.
С начала года 9075 аграриев привлекли 62,9 млрд кредитных средств из банков. По государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» 5491 хозяйство получило господдержку кредитами на сумму 25,83 млрд грн.
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
  • Киевская — 16,08 млрд грн на 881 предприятие;
  • Днепропетровская — 4,17 млрд грн для 679;
  • Черкасская — 3,96 млрд грн для 380 агрохозяйств;
  • Кировоградская — 3,9 млрд грн для 1093;
  • Львовская — 3,84 млрд грн для 567;
  • Одесская — 3,62 млрд грн для 777;
  • Винницкая — 3,37 млрд грн для 864;
  • Тернопольская — 3,35 млрд грн для 330.
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Если верифицировать количество получения кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9», большинство кредитных проектов поддержаны в следующих областях:
  • Киевская — 3,19 млрд грн для 534 хозяйств;
  • Кировоградская — 2,47 млрд грн для 730;
  • Винницкая — 2,3 млрд грн для 546;
  • Одесская — 2,15 млрд грн для 519;
  • Харьковская — 2 млрд грн для 318;
  • Днепропетровская — 1,58 млрд грн для 351;
  • Волынская — 1,5 млрд грн на 289.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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