В последние годы среди украинцев растет доверие к банковскому сектору — Finance.ua

В последние годы среди украинцев растет доверие к банковскому сектору Сегодня 09:24

В последние годы среди украинцев растет доверие к банковскому сектору

В последние два года объем средств украинцев в банковском секторе увеличивается. Это свидетельствует о растущем доверии к банковской системе. Нацбанк также работает над повышением привлекательности гривневых инструментов для хранения сбережений.

Такое мнение высказал президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас в комментарии УНН.

Причины роста средств физлиц в банках

По словам Дубаса, во-первых, причина роста средств физических лиц в банковском секторе Украины состоит в том, что отечественная банковская система является высокоразвитой и удобной.

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Во-вторых, банки Украины надежны и устойчивы. После реформирования банковского сектора, которое началось в 2014 году, сегодня он высоколиквидный, крепкий, устойчивый.

«Прирост количества средств физических и юридических лиц в банках Украины подтверждает, что нашему банковскому сектору продолжают доверять и это доверие растет», — отметил Дубас.

По его словам, в условиях полномасштабного вторжения россии Национальный банк Украины работает над привлекательностью хранения сбережений в гривне, а также над тем, чтобы банки и финансовые учреждения предлагали гривневые инструменты, которые будут обеспечивать покупательную способность гривны как национальной валюты.

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Это позволит нивелировать инфляцию и девальвационные процессы, связанные с временным колебанием валют.

Дубас отметил, НБУ в очередной раз снижает учетную ставку, и сегодня она составляет 13%. Конечно, банки на это реагируют и также пересматривают ставки в своих депозитных программах. Каждый может произвести несложный расчет.

«По последним данным НБУ, уровень инфляции в Украине составляет 4,8%, а годовая процентная ставка по банковским депозитам — в среднем около 14%. Даже если инфляция по результату года будет в пределах 8−10% - это будет выгодное предложение, поскольку доход от депозита, даже после уплаты налогов, перекроет негативный эффект инфляции. Таким образом, покупательная способность гривны, размещенной на банковском депозите, остается на достойном уровне», — говорит президент Ассоциации украинских банков.

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По его словам, гривневые активы пользуются спросом, что подтверждается тем, что второй год объем средств физлиц в банковских учреждениях Украины растет.

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УНН По материалам:

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