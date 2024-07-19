Украинцы стали снова переходить на валютные депозиты: как меняются настроения вкладчиков — Finance.ua

Украинцы стали снова переходить на валютные депозиты: как меняются настроения вкладчиков Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

Украинцы стали снова переходить на валютные депозиты: как меняются настроения вкладчиков

Денег украинцев в депозитных портфелях банков в июне снова стало больше. Об этом свидетельствуют оперативные данные НБУ. Росли как вклады населения, так и бизнеса. На каких условиях сейчас можно разместить деньги частному клиенту в финучреждении с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

В прошлом месяце депозитный портфель физлиц увеличился более чем на 25 млрд грн (до 1,143 трлн грн), корпоративного сектора — на более чем 13 млрд (до 1,366 трлн грн). Львиную долю денег украинцы разместили в гривне (+21,5 млрд грн), вклады в валюте выросли более чем на 3,5 млрд грн в эквиваленте.

Эти увеличения происходят при том, что ставки для новых клиентов для корпоративного сектора снизились на 0,1 п.п. м/м — до 6,9% годовых, а для населения — на 0,3 п.п. — до 8% годовых.

Параллельно на фоне повышения тарифов на электроэнергию для населения ускоряется потребительская инфляция: до 2,2%, с 0,6% в мае. «Это также отразилось и на ускорении годовых темпов — до 4,8%, с 3,3% соответственно. В целом за I полугодие 2024 года цены выросли на 4,3%», — пишет Богдан Данилишин, заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете.

К тому же гривна слабеет, и усиливаются девальвационные ожидания бизнеса. «Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 41,61 грн/$ (в предыдущем квартале — 40,44 грн/$). Доля респондентов, которые прогнозируют, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42,1 — 44,0 грн/$, выросла за квартал с 24,2% до 35,3%», — сообщает Нацбанк.

Как изменяются настроения вкладчиков

Ускорение инфляции и девальвация гривны снижают привлекательность вкладов в нацвалюте, особенно на фоне продолжающегося уменьшения депозитных ставок. В неофициальных беседах финансисты рассказывают, что сейчас увеличилось количество клиентов, которые по истечении срока гривневого депозита часть (или все деньги) перевкладывают уже в валютный.

Хотя доходность там символическая, но таким образом деньги страхуют по крайней мере от инфляции и обесценивания гривны. Пока такие действия не отразились на общей статистике распределения денег между валютными и гривневыми вкладами.

К примеру, в Укрсиббанке это соотношение составляет примерно 50% на 50%, сообщила начальница центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов банка Ольга Пинчук.

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«По состоянию на середину июля соотношение вкладов физлиц в СКВ к гривне в Укргазбанке выглядит примерно как 37% к 63% соответственно», — сообщили в Укргазбанке и добавили, что с мая резких изменений в соотношении вкладов физлиц в СКВ и гривне не наблюдают.

В двух других государственных банках картинка несколько иная. В Сенс Банке и Укрэксимбанке , по утверждению их представителей, увеличивается вклад в нацвалюте. Так, за последний месяц размещение вкладов в гривне в Сенс Банке увеличилось на 2%, соотношение вкладов в гривне к валюте составляет 74% к 26%. В Укрэксимбанке «в последние месяцы наблюдаются оттоки по вкладам в иностранной валюте и приросты по вкладам в гривне». На гривну, по данным банка, приходится 34% вкладов, 66% - на вклады в СКВ.

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Рост в гривне происходит и в МТБ Банке . По словам заместителя председателя правления банка Геннадия Тищенко, за последний месяц доля вкладов физических лиц в гривне несколько возросла, а соотношение депозитов в гривне и в СКВ составляет 40% к 60%.

«Можно говорить, что гривневые вклады доминируют на рынке. Тренд к постепенному уменьшению вкладов в валюте наблюдается уже более года, ведь ставки по ним также существенно снизились почти вдвое.

Можно говорить, что «валютные» вкладчики используют депозит, почти как «ячейку» или «сейф» для безопасного хранения сбережений. Ведь прибыль по ним сейчас незначительная, и вряд ли ближайшие несколько месяцев она существенно изменится. Так, средние ставки по долларовым вкладам не превышают 1,5% годовых, а средние ставки по вкладам в евро колеблются от 1,1% до 1,3% годовых.

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