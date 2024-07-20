Какие права имеет заемщик по договору о потребительском кредите — Finance.ua

Какие права имеет заемщик по договору о потребительском кредите Сегодня 12:08 — Кредит&Депозит

Какие права имеет заемщик по договору о потребительском кредите

Потребительский кредит — это форма кредитования, предоставляемая потребителям для приобретения товаров или услуг для личных, семейных, домашних или других целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, независимой профессиональной деятельностью или исполнением обязанностей наемного работника.

Об этом пишет Финкульт.

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Отмечается, что договор о потребительском кредите заключается между физическим лицом-заемщиком и банком, кредитным союзом или другим финансовым учреждением, являющимся кредитодателем.

Чтобы получить потребительский кредит, в отличие от инвестиционных или ипотечных кредитов, не требуется предоставлять обеспечение в виде недвижимости или иного имущества.

Своевременное погашение потребительских кредитов способствует формированию положительной кредитной истории заемщика.

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Защита прав заемщиков урегулирована Законом Украины «О потребительском кредитовании».

Права заемщика по договору о потребительском кредите

Заемщик имеет право:

на получение исчерпывающей информации об условиях кредитования перед заключением договора;

отказаться от кредитного договора в течение 14 дней с момента заключения;



раз в месяц получать информацию о состоянии исполнения обязательств и размере задолженности;



досрочно вернуть средства без дополнительных платежей;



на ограничение размера пени по просроченному обязательству в размере 15% от суммы долга и общей суммы штрафов и пени — половиной суммы полученных кредитных средств.



Отмечается, что кредитодатель не может использовать рекламную информацию о «бесплатных», «беспроцентных» кредитах и ​​кредитах «без предоставления документов», которые вводят потребителя в заблуждение.

Банки и другие финансовые учреждения должны уведомлять о годовой процентной ставке, поскольку именно этот показатель дает реальное понимание того, справедлив ли тот или иной потребительский кредит.

Выбирайте оптимальные кредитные условия:

сравнивайте предложения от разных кредитодателей и выбирайте кредит с самой низкой процентной ставкой;

старайтесь выбрать кратчайшие сроки кредита, если это позволяют ваши финансовые возможности;



избегайте дополнительных комиссий и сборов, которые могут увеличить общую стоимость кредита.



Потребительское кредитование доступно и удобно и позволяет не откладывать желаемую покупку на будущее.

Напомним, по данным НБУ, на 1 июня физические лица держали 1 трлн 124 млрд гривен вкладов в банках. Больше всего средств украинцы держат в ПриватБанке — 405,7 млрд гривен и Ощадбанке — 192,7 млрд гривен.

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