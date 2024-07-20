Какие права имеет заемщик по договору о потребительском кредите — Finance.ua

Какие права имеет заемщик по договору о потребительском кредите
Потребительский кредит — это форма кредитования, предоставляемая потребителям для приобретения товаров или услуг для личных, семейных, домашних или других целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, независимой профессиональной деятельностью или исполнением обязанностей наемного работника.
Об этом пишет Финкульт.
Отмечается, что договор о потребительском кредите заключается между физическим лицом-заемщиком и банком, кредитным союзом или другим финансовым учреждением, являющимся кредитодателем.
Чтобы получить потребительский кредит, в отличие от инвестиционных или ипотечных кредитов, не требуется предоставлять обеспечение в виде недвижимости или иного имущества.
Своевременное погашение потребительских кредитов способствует формированию положительной кредитной истории заемщика.
Защита прав заемщиков урегулирована Законом Украины «О потребительском кредитовании».
Права заемщика по договору о потребительском кредите
Заемщик имеет право:
- на получение исчерпывающей информации об условиях кредитования перед заключением договора;
- отказаться от кредитного договора в течение 14 дней с момента заключения;
- раз в месяц получать информацию о состоянии исполнения обязательств и размере задолженности;
- досрочно вернуть средства без дополнительных платежей;
- на ограничение размера пени по просроченному обязательству в размере 15% от суммы долга и общей суммы штрафов и пени — половиной суммы полученных кредитных средств.
Отмечается, что кредитодатель не может использовать рекламную информацию о «бесплатных», «беспроцентных» кредитах и кредитах «без предоставления документов», которые вводят потребителя в заблуждение.
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Банки и другие финансовые учреждения должны уведомлять о годовой процентной ставке, поскольку именно этот показатель дает реальное понимание того, справедлив ли тот или иной потребительский кредит.
Выбирайте оптимальные кредитные условия:
- сравнивайте предложения от разных кредитодателей и выбирайте кредит с самой низкой процентной ставкой;
- старайтесь выбрать кратчайшие сроки кредита, если это позволяют ваши финансовые возможности;
- избегайте дополнительных комиссий и сборов, которые могут увеличить общую стоимость кредита.
Потребительское кредитование доступно и удобно и позволяет не откладывать желаемую покупку на будущее.
Напомним, по данным НБУ, на 1 июня физические лица держали 1 трлн 124 млрд гривен вкладов в банках. Больше всего средств украинцы держат в ПриватБанке — 405,7 млрд гривен и Ощадбанке — 192,7 млрд гривен.
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