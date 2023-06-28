В Португалии планируют использовать ChatGPT для ответов на звонки в экстренные службы — Finance.ua

В Португалии планируют использовать ChatGPT для ответов на звонки в экстренные службы
Португалия планирует протестировать новую систему искусственного интеллекта на основе чат-бота ChatGPT, чтобы проверить, можно ли ее использовать для экстренных звонков в стране.
Об этом сообщает Insider.
Искусственный интеллект станет первой точкой контакта для абонентов службы экстренной помощи 112.
В полиции объяснили, что в периоды загруженности абонентам приходится ждать пять-шесть минут, чтобы получить ответ от экстренных служб. В частности, во время пожара много людей звонят на линию, чтобы сообщить об одной и той же ситуации, что может занять много времени у диспетчеров.
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Система искусственного интеллекта будет отвечать на звонки «естественной речью». В полиции уверяют, что люди даже не догадаются, что они разговаривают с роботом.
ChatGPT будет «проверять» звонки и в случае необходимости переадресовывать их на диспетчера.
Если тестирование пройдет хорошо, система будет готова к использованию к 2025 году.
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