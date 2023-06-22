Разработчики Google запустили искусственный интеллект, который выявляет случаи отмывания денег — Finance.ua

Разработчики Google запустили искусственный интеллект, который выявляет случаи отмывания денег Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Разработчики Google запустили искусственный интеллект, который выявляет случаи отмывания денег

Google запустила облачный ИИ-сервис для банков — Anti Money Laundering AI. Система научена выявлять разные случаи отмывания денег.

Сервис на основе машинного обучения оперирует данными клиентов банка, типовыми паттернами транзакций, сетевым поведением пользователей и данными идентификации клиентов.

Оценивая всю доступную информацию, ИИ выявляет среди множества операций клиентов банка те, которые можно считать рисковыми. Разработчики отметили, что Anti Money Laundering AI выполняет проверки в 2−4 раза эффективнее, чем существующие штатные инструменты, обычно применяемые в финансовом секторе.

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В Google заявили: «Anti Money Laundering AI работает на базе ресурсов платформы Google Cloud. Нейросеть предоставляет партнерам консолидированную оценку риска клиентов на основе машинного обучения. Оценка риска основывается на данных банка, включая паттерны транзакции, сетевое поведение и данные идентификации клиента (KYC) — как для выявления отдельных кейсов, так и для разбора розничных и коммерческих клиентов с высоким уровнем риска».

Генеральный директор Google Cloud Томас Куриан добавляет: «Google является первопроходцем в области искусственного интеллекта, и теперь мы делаем наши инструменты, технологии и опыт доступными для решения одной из самых больших и дорогих задач в индустрии финансовых услуг». Топ-менеджер отметил, что новый продукт компании поможет финансовым учреждениям более точно и эффективно выявлять риски AML (Anti-Money Laundering, или «противодействие отмыванию доходов»), улучшая их бизнес-операции и управление.

noworries По материалам:

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