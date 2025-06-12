В полиции опровергли фейк о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля — Finance.ua
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В полиции опровергли фейк о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля

Личные финансы
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В полиции опровергли фейк о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля
В полиции опровергли фейк о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля
В соцсетях распространяется информация о новых штрафах за нарушение ПДД, которые должны заработать с 1 июля 2025 года.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что эта информация не соответствует действительности.
«В настоящее время такие изменения не приняты», — говорится в сообщении. В МВД призывают украинцев доверять только проверенным источникам и не распространять фейки.
В министерстве заверили, что о любых изменениях в законодательстве, касающихся административной ответственности за нарушение ПДД или публичного порядка, обязательно будет сообщено на официальных страницах МВД.

Что писали в фейковых сообщениях

В полиции опровергли фейк о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля
Анонимные источники утверждали, что с 1 июля вводятся новые штрафы:
  • превышение скорости более чем на 20 км/ч — 1020 грн (вместо 340 грн);
  • превышение на 50+ км/ч — 1700 грн;
  • за три таких нарушения за год — лишение водительских прав на 6 месяцев;
  • парковка в неположенном месте — 850 грн (вместо 255 грн);
  • эвакуация авто — еще дополнительно 1200−1500 грн;
  • езда без ремня безопасности — 1530 грн (вместо 510 грн), если не пристегнут ребенок — отдельный штраф 1700 грн;
  • разговор по телефону за рулем — 1190 грн (вместо 510 грн).
Напомним, депутаты предлагают отменить индульгенцию за превышение менее чем на 20 км/ч. Законопроект предлагает установить соизмеримость наказания относительно степени опасности нарушения. Как отмечают авторы проекта, по международным исследованиям, скорость движения между 30 и 70 км/ч оказывает решающее влияние на вероятность и последствия совершения ДТП, особенно когда речь идет о движении в населенных пунктах, в котором принимают участие уязвимые участники дорожного движения — пешеходы и велосипедисты.
Как сообщает Укравтопром, в текущем году в Украине заработает система автоматической фиксации проезда на запрещенный сигнал светофора. Новую функцию получат уже установленные камеры автофиксации нарушений ПДД.
По материалам:
Finance.ua
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