В Польше запустили крупнейшую в стране газовую электростанцию — Finance.ua

В Польше запустили крупнейшую в стране газовую электростанцию 12.11.2024, 20:22 — Энергетика

В Польше запустили крупнейшую в стране газовую электростанцию

Польская государственная компания Polska Grupa Energetyczna ввела в эксплуатацию крупнейшую газовую электростанцию ​​в Польше и одну из самых современных в Европе мощностью 1366 МВт.

Об этом сообщили в PGE.

Отмечается, что введенная в эксплуатацию электростанция будет производить достаточно электроэнергии для удовлетворения 5% от национального спроса.

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«Новые инвестиции укрепят энергетическую безопасность Польши и обеспечат стабильное энергоснабжение более 3 млн домохозяйств», — заявил генеральный директор PGE Дариуш Марзек.

Электростанция состоит из двух газовых и паровых блоков номер девять и десять мощностью 683 МВт каждый.

Ее номинальная эффективность превышает 63%, что более чем на 70% выше, чем у старых угольных блоков.

Економічна Правда По материалам:

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