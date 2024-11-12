В Польше запустили крупнейшую в стране газовую электростанцию — Finance.ua

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В Польше запустили крупнейшую в стране газовую электростанцию

Энергетика
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В Польше запустили крупнейшую в стране газовую электростанцию
В Польше запустили крупнейшую в стране газовую электростанцию
Польская государственная компания Polska Grupa Energetyczna ввела в эксплуатацию крупнейшую газовую электростанцию ​​в Польше и одну из самых современных в Европе мощностью 1366 МВт.
Об этом сообщили в PGE.
Отмечается, что введенная в эксплуатацию электростанция будет производить достаточно электроэнергии для удовлетворения 5% от национального спроса.
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«Новые инвестиции укрепят энергетическую безопасность Польши и обеспечат стабильное энергоснабжение более 3 млн домохозяйств», — заявил генеральный директор PGE Дариуш Марзек.
Электростанция состоит из двух газовых и паровых блоков номер девять и десять мощностью 683 МВт каждый.
Ее номинальная эффективность превышает 63%, что более чем на 70% выше, чем у старых угольных блоков.
По материалам:
Економічна Правда
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