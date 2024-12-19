В Польше «заморозили» цены на электроэнергию — Finance.ua

В Польше «заморозили» цены на электроэнергию Сегодня 07:05 — Личные финансы

В Польше «заморозили» цены на электроэнергию

В первые три квартала 2025 года жители Польши будут платить за электричество по текущим тарифам.

500 злотых за МВт*ч. Новые условия будут действовать до конца сентября 2025 года, пишет В Польше вступил в силу закон Dz.U. 2024 год poz. 1831 , предусматривающий заморозку цен на электроэнергию для домохозяйств на уровнеНовые условия будут действовать до конца сентября 2025 года, пишет shoppingpl.com

По данным Министерства климата, без законодательного вмешательства цена электроэнергии могла бы вырасти до 623 злотых за МВт*ч.

В то же время, для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий максимальная цена на электроэнергию установлена ​​на уровне 693 злотых за МВт*ч нетто и будет действовать до 31 марта 2025 года.

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Закон также обязывает поставщиков электроэнергии предоставить обновленные тарифы в Офис регулирования энергетики не позднее 30 апреля 2025 года. В случае невыполнения этого требования компании потеряют право на компенсацию за продажу электроэнергии по цене ниже тарифной.

Общая стоимость мер по поддержке домохозяйств оценивается в 3,732 миллиарда злотых. Кроме того, дополнительные 150 миллионов злотых будут выделены для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий.

Справка Finance.ua:

Жители многоквартирных домов в Польше могут получить штраф, если не будут соблюдать установленный температурный режим.

С началом отопительного сезона жилищно-строительные кооперативы по всей Польше проводят проверку температуры в квартирах. Это направлено на борьбу с так называемым «тепловым паразитизмом» — практикой, когда жильцы отключают отопление у себя в жилище, полагаясь на тепло от соседей. Детальнее о штрафах за это — здесь.

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