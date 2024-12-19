В Польше «заморозили» цены на электроэнергию — Finance.ua

В Польше «заморозили» цены на электроэнергию
В первые три квартала 2025 года жители Польши будут платить за электричество по текущим тарифам.
В Польше вступил в силу закон Dz.U. 2024 год poz. 1831, предусматривающий заморозку цен на электроэнергию для домохозяйств на уровне 500 злотых за МВт*ч. Новые условия будут действовать до конца сентября 2025 года, пишет shoppingpl.com.
По данным Министерства климата, без законодательного вмешательства цена электроэнергии могла бы вырасти до 623 злотых за МВт*ч.
В то же время, для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий максимальная цена на электроэнергию установлена на уровне 693 злотых за МВт*ч нетто и будет действовать до 31 марта 2025 года.
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Закон также обязывает поставщиков электроэнергии предоставить обновленные тарифы в Офис регулирования энергетики не позднее 30 апреля 2025 года. В случае невыполнения этого требования компании потеряют право на компенсацию за продажу электроэнергии по цене ниже тарифной.
Общая стоимость мер по поддержке домохозяйств оценивается в 3,732 миллиарда злотых. Кроме того, дополнительные 150 миллионов злотых будут выделены для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий.
Справка Finance.ua:
- Жители многоквартирных домов в Польше могут получить штраф, если не будут соблюдать установленный температурный режим.
- С началом отопительного сезона жилищно-строительные кооперативы по всей Польше проводят проверку температуры в квартирах. Это направлено на борьбу с так называемым «тепловым паразитизмом» — практикой, когда жильцы отключают отопление у себя в жилище, полагаясь на тепло от соседей. Детальнее о штрафах за это — здесь.
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