В Польше ввели положение стихийного бедствия из-за наводнений и выделили 1 млрд злотых на компенсации — Finance.ua
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В Польше ввели положение стихийного бедствия из-за наводнений и выделили 1 млрд злотых на компенсации

Мир
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В Польше ввели положение стихийного бедствия из-за наводнений и выделили 1 млрд злотых на компенсации
В Польше ввели положение стихийного бедствия из-за наводнений и выделили 1 млрд злотых на компенсации
Премьер-министр Польши Дональд Туск 16 сентября ввел положение стихийного бедствия в Нижнесилезском, Опольском и Силезском воеводствах. Он также заявил, что для пострадавших от наводнения есть финансовый резерв в общей сложности на миллиард злотых.
Об этом Туск сказал во время пресс-конференции относительно ливней и наводнений в части страны.
«Мы вводим положение стихийного бедствия для повышения эффективности работы служб и борьбы с последствиями наводнения. Оно продлится 30 дней и охватывает часть Нижнесилезского, Опольского и Силезского воеводств», — заявили в правительстве.
Как уточняют в приказе на сайте правительства, положение стихийного бедствия будет предусматривать только необходимые виды ограничений прав и свобод человека:
  • потребность освободить или обезопасить жилье или другое помещение;
  • эвакуацию в определенное время из определенных мест и объектов;
  • приказ или запрет находиться в отдельных местах;
  • приказ или запрет определенного способа передвижения.
На Нисе-Клодзкой между водохранилищами Тополь и Козельно в Нижней Силезии обрушилась водопропускная труба. Как сообщил местный староста Даниэль Палимака в эфире RMF24, началась эвакуация части города Пачкув, расположенного между водохранилищами, на границе Опольского и Нижнесилезского воеводств.

Денежная компенсация после наводнений

Объявление положения стихийного бедствия предусматривает возможность компенсации. На нее могут претендовать люди, пострадавшие от стихии.
Дональд Туск заверил, что финансовый резерв для помощи пострадавшим от подтоплений составляет один миллиард злотых и каждый, кто понес убытки из-за большой воды, сможет легко подать заявление и сообщить об этом муниципальным властям. Пострадавшие получат по 10 тысяч злотых безвозвратной помощи.
«Я буду разговаривать с премьер-министрами пострадавших от наводнения стран — Словакии, Чехии и Австрии. Мы будем выступать за то, чтобы Европейский Союз выделил финансирование для ликвидации ущерба, нанесенного наводнением», — добавил Туск.
Напомним, утром в понедельник, 16 сентября, из-за наводнения в Европе рейс Вена — Киев курсировал как Будапешт — Киев, а рейс Прага — Чоп задержался на несколько часов.
По материалам:
suspilne.media
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