В Польше утилизируют рассыпанное на границе украинское зерно — Finance.ua

В Польше утилизируют рассыпанное на границе украинское зерно Сегодня 17:39 — Аграрный рынок

В Польше утилизируют рассыпанное на границе украинское зерно

В Котомыре под Быдгощем был завершен сбор украинского зерна, которое высыпалось из грузовых вагонов на пути.

Об этом сообщает РАР.

Как заявляли польские СМИ, в поезде было открыто 8 из 40 вагонов и в результате на пути высыпалось от 160 до 180 тонн украинского зерна, следовавшего в Марокко.

По данным польской полиции, вагоны «были открыты третьими людьми», потому что веревки-держатели были перерезаны.

Позже стало известно, что часть зерна удалось собрать, однако еще около 30 тонн остается на путях. Это зерно в дальнейшем будет утилизировано.

Четвертый случай рассыпанного зерна

20 февраля на путях станции «Медыка» польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, ожидавших перегрузки на узкую колею. Эта агропродукция также следовала транзитом в Германию. Тогда соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув заявлял, что протестующие якобы высыпают зерно «из-за эмоций».

23 февраля в Польше неизвестные снова повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники раскрыли три зерновоза и высыпали их содержимое.

Третий случай произошел 24 февраля. Инцидент произошел на польской железнодорожной станции Дорогуск.

25 февраля в Польше снова рассыпали зерно, шедшее транзитом по железной дороге. В этот раз уничтожено более 150 тонн зерна.

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