В Польше утилизируют рассыпанное на границе украинское зерно — Finance.ua
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В Польше утилизируют рассыпанное на границе украинское зерно

Аграрный рынок
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В Польше утилизируют рассыпанное на границе украинское зерно
В Польше утилизируют рассыпанное на границе украинское зерно
В Котомыре под Быдгощем был завершен сбор украинского зерна, которое высыпалось из грузовых вагонов на пути.
Об этом сообщает РАР.
Как заявляли польские СМИ, в поезде было открыто 8 из 40 вагонов и в результате на пути высыпалось от 160 до 180 тонн украинского зерна, следовавшего в Марокко.
По данным польской полиции, вагоны «были открыты третьими людьми», потому что веревки-держатели были перерезаны.
Позже стало известно, что часть зерна удалось собрать, однако еще около 30 тонн остается на путях. Это зерно в дальнейшем будет утилизировано.

Четвертый случай рассыпанного зерна

20 февраля на путях станции «Медыка» польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, ожидавших перегрузки на узкую колею. Эта агропродукция также следовала транзитом в Германию. Тогда соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув заявлял, что протестующие якобы высыпают зерно «из-за эмоций».
23 февраля в Польше неизвестные снова повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники раскрыли три зерновоза и высыпали их содержимое.
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Третий случай произошел 24 февраля. Инцидент произошел на польской железнодорожной станции Дорогуск.
25 февраля в Польше снова рассыпали зерно, шедшее транзитом по железной дороге. В этот раз уничтожено более 150 тонн зерна.
По материалам:
РБК-Україна
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