В Польше стало дешевле застраховать авто — Finance.ua

В Польше стало дешевле застраховать авто Сегодня 18:31 — Страхование

В Польше стало дешевле застраховать авто

На фоне всеобщего роста цен в стране стоимость обязательного страхования в Польше уменьшилась на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2022 года. В результате средняя цена на операционную систему в Польше составляет 526 злотых.

Ценовая война страховых компаний продолжается, от чего в выигрыше остается конечный покупатель.

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На цену не повлиял даже доступ страховых к базе с правонарушениями водителей. Сейчас все больше и больше страховщиков учитывают при оценке риска этот пункт. А в прошлом году поляки в общей сложности получили 2,7 млн штрафов.

Самое дорогое авто OC стоило в Нижней Силезии. Средняя его стоимость составила 638 злотых. Для водителей поморского воеводства страхование обошлось в среднем в 596 злотых, для западно-поморского — 569. Дешевле всего ОС в люблинском воеводстве — 448, подкарпатском — 450 зл.

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uamedia По материалам:

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