В Польше планируют создать зерновой терминал для помощи Украине — Finance.ua
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В Польше планируют создать зерновой терминал для помощи Украине

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Польша пытается решить логистические проблемы, что позволит быстрее перевезти из Украины в морские порты страны зерно, предназначенное для стран Африки и Азии.
Об этом шла речь во время первого заседания Межведомственной группы по транспортировке сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины, которое состоялось в среду в министерстве сельского хозяйства Польши под руководством вице-премьер-министра, министра сельского хозяйства РП Генрика Ковальчика.
Участники заседания проанализировали ситуацию с возможностью транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции с территории Украины. Проблемы логистики обсуждались в трех основных местах: на пограничных переходах, железнодорожном транспорте и морпортах. Министры распределили между собой задачи.
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Наиболее важными задачами являются дальнейшее совершенствование работы пограничных пунктов путем увеличения количества ветеринаров, а также возможное строительство временных складов на границе с Украиной.
«Важно также улучшить возможности железнодорожного движения для 15 поездов на базе вагонных тележек, которые имеют украинцы, чтобы можно было транспортировать зерно непосредственно в украинских вагонах в порт в Гданьске», — заявил вице-премьер-министр Ковальчик.
Он добавил, что в Гданский порт ездили бы также грузовики с зерном.
В ходе встречи обсуждались возможности создания зернового терминала складской площадью около 100 тыс. тонн. Это позволило бы экспортировать в больших масштабах как украинское, так и польское зерно.
«Зерновые являются критически важным продуктом для противодействия перспективе голода в Африке и арабских странах. Мы должны помочь Украине с экспортом. Для этого мы должны рассматривать разные решения и искать новые возможности», — подчеркнул вице-премьер Ковальчик.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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