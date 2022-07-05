Из-за войны в Украине прямые убытки аграриев уже достигли 4,3 млрд долларов — Finance.ua

Из-за войны в Украине прямые убытки аграриев уже достигли 4,3 млрд долларов Сегодня 07:39 — Аграрный рынок

Из-за войны в Украине прямые убытки аграриев уже достигли 4,3 млрд долларов

В Украине, в результате полномасштабного вторжения россии, не состоялось более 51 тысячи сделок купли-продажи земли, а землевладельцы недополучили около 4,2 млрд грн. Прямой ущерб сельскому хозяйству уже достиг 4,3 млрд долларов.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра агрополитики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич.

«Мы видим, что из-за начала полномасштабной войны более 51 тысячи сделок купли-продажи земли, к сожалению, не состоялось. Землевладельцы недополучили около 4,2 млрд грн», — сказал Дмитрасевич.

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Со ссылкой на данные Киевской школы экономики он отметил, что прямые убытки сельского хозяйства уже достигли 4,3 млрд долларов, значительная часть из них — из-за заминирования и уничтожения полей.

Прокомментировал Дмитрасевич и влияние боевых действий на стоимость земли. «У нас есть территории, на которых ведутся военные действия, есть временно оккупированные территории и относительно более безопасные территории в центре и на западе. Прогноз по этим регионам все же более оптимистичный. Мы думаем, что цена будет расти».

Вместе с тем, в Минагрополитики ожидают, что предложение на рынке уменьшится по сравнению с периодом до 24 февраля.

АгроПравда По материалам:

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