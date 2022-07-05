Из-за войны в Украине прямые убытки аграриев уже достигли 4,3 млрд долларов — Finance.ua
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Из-за войны в Украине прямые убытки аграриев уже достигли 4,3 млрд долларов

Аграрный рынок
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Из-за войны в Украине прямые убытки аграриев уже достигли 4,3 млрд долларов
Из-за войны в Украине прямые убытки аграриев уже достигли 4,3 млрд долларов
В Украине, в результате полномасштабного вторжения россии, не состоялось более 51 тысячи сделок купли-продажи земли, а землевладельцы недополучили около 4,2 млрд грн. Прямой ущерб сельскому хозяйству уже достиг 4,3 млрд долларов.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра агрополитики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич.
«Мы видим, что из-за начала полномасштабной войны более 51 тысячи сделок купли-продажи земли, к сожалению, не состоялось. Землевладельцы недополучили около 4,2 млрд грн», — сказал Дмитрасевич.
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Со ссылкой на данные Киевской школы экономики он отметил, что прямые убытки сельского хозяйства уже достигли 4,3 млрд долларов, значительная часть из них — из-за заминирования и уничтожения полей.
Прокомментировал Дмитрасевич и влияние боевых действий на стоимость земли. «У нас есть территории, на которых ведутся военные действия, есть временно оккупированные территории и относительно более безопасные территории в центре и на западе. Прогноз по этим регионам все же более оптимистичный. Мы думаем, что цена будет расти».
Вместе с тем, в Минагрополитики ожидают, что предложение на рынке уменьшится по сравнению с периодом до 24 февраля.

Как выбрать и проверить земли под инвестирование

По материалам:
АгроПравда
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