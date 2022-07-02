Приобрести землю и не нарваться на мошенников: на что обратить внимание — Finance.ua

Приобрести землю и не нарваться на мошенников: на что обратить внимание Сегодня 08:00 — Личные финансы

Приобрести землю и не нарваться на мошенников: на что обратить внимание

1 июля исполнился ровно год с того момента, когда в Украине открылся рынок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Эти земельные участки приобрели полноценный статус товара, то есть могут быть как проданы их владельцами, так и приобретены теми, кто к этому стремится.

Finance.ua рассказывает, на что обращать внимание при выборе земельного участка и оформлении договора покупки, чтобы не попасть в руки аферистов.

Способ здесь элементарно простой и сложный одновременно — проверяйте все. Перед тем как перейти непосредственно к подготовке к покупке интересующего вас участка, необходимо обязательно проверить хотя бы следующие параметры:

убедитесь, существует ли вообще та земля , которую вам собираются продать, на Публичной кадастровой карте. Иногда участка в кадастре может не быть. Это не значит, что его не существует. Это лишь сигнализирует о необходимости проверить объект более тщательно. Участки, сформированные до 2004 года, могут не иметь кадастровых номеров, однако таких немного. В то же время наличие кадастрового номера является обязательным условием для заключения договора купли-продажи;

, которую вам собираются продать, на Публичной кадастровой карте. Иногда участка в кадастре может не быть. Это не значит, что его не существует. Это лишь сигнализирует о необходимости проверить объект более тщательно. Участки, сформированные до 2004 года, могут не иметь кадастровых номеров, однако таких немного. В то же время наличие кадастрового номера является обязательным условием для заключения договора купли-продажи; собственник должен также предоставить справку из органов Государственного земельного кадастра (ГЗК), которой подтверждается лицо-собственник, официальная площадь, план земельного участка, целевое назначение, действующие ограничения на использование;

(ГЗК), которой подтверждается лицо-собственник, официальная площадь, план земельного участка, целевое назначение, действующие ограничения на использование; проверка на предмет запретов и арестов . Доступ к этим реестрам есть у нотариуса;

. Доступ к этим реестрам есть у нотариуса; выписка из Государственного реестра прав собственности на недвижимое имущество. Важно оценить, есть ли обременения (кредиты, ипотеки, аресты), совпадения имени собственника, целевого назначения и площади с данными земельного кадастра;

прав собственности на недвижимое имущество. Важно оценить, есть ли обременения (кредиты, ипотеки, аресты), совпадения имени собственника, целевого назначения и площади с данными земельного кадастра; одна из самых важных — проверка фактического местоположения участка и наличие возможных конфликтных ситуаций и споров относительно границы участка. Производится с помощью геодезистов и специализированного высокоточного оборудования, желательно в присутствии заинтересованного лица (покупателя).

Из этого перечня ясно, что самым важным лицом в процессе покупки будет нотариус — он проверяет всю информацию по объекту купли-продажи и имеет доступ к соответствующим реестрам. Поэтому подойдите к вопросу выбора нотариуса как можно более тщательно. По устоявшейся практике обычно нотариуса выбирает покупатель — он несет наибольшие риски, поэтому это право предоставляется ему.

На что еще стоит обратить внимание

Обязательно следует узнать, не находится ли земельный участок в аренде, поскольку арендатор имеет первоочередное право его покупки. Вероятность попасть на такой участок велика: около 65-67% аграрных земель в Украине находятся официально в аренде у фермеров или агрохолдингов.

Право на земельный участок может удостоверяться разными документами:

Государственный акт на право собственности (выдавался в 1992-2012 годах);

Свидетельство (выписка) о праве собственности на недвижимое имущество (выдавалось в 2013-2015 годах);

Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (выдается для удостоверения права собственности с 2016 года).

После этого занимайтесь непосредственным поиском земли. А перед покупкой обратитесь за квалифицированной помощью. Не полагайтесь на рекомендации продавца, заинтересованного в результате. Старайтесь выбрать и нотариуса, и компанию, которая будет вам помогать в заключении сделки, пользуясь данными из нескольких независимых источников.

Что касается нотариуса, который является ключевой фигурой в заключении сделки (такие договоры требуют обязательного нотариального заверения), то специалисты советуют искать нотариуса, уже заключавшего сделки по купле-продаже сельскохозяйственных земель.

Для этого следует обзвонить нотариусов в пределах области, где расположен участок. Это позволит выбрать нотариуса, который предложит наименьшую цену.

Больше советов по покупке участков вы можете найти в нашем материале, посвященном годовщине открытия рынка земли.

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