Приобрести землю и не нарваться на мошенников: на что обратить внимание — Finance.ua
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Приобрести землю и не нарваться на мошенников: на что обратить внимание

Личные финансы
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Приобрести землю и не нарваться на мошенников: на что обратить внимание
Приобрести землю и не нарваться на мошенников: на что обратить внимание
1 июля исполнился ровно год с того момента, когда в Украине открылся рынок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Эти земельные участки приобрели полноценный статус товара, то есть могут быть как проданы их владельцами, так и приобретены теми, кто к этому стремится.
Finance.ua рассказывает, на что обращать внимание при выборе земельного участка и оформлении договора покупки, чтобы не попасть в руки аферистов.
Способ здесь элементарно простой и сложный одновременно — проверяйте все. Перед тем как перейти непосредственно к подготовке к покупке интересующего вас участка, необходимо обязательно проверить хотя бы следующие параметры:
  • убедитесь, существует ли вообще та земля, которую вам собираются продать, на Публичной кадастровой карте. Иногда участка в кадастре может не быть. Это не значит, что его не существует. Это лишь сигнализирует о необходимости проверить объект более тщательно. Участки, сформированные до 2004 года, могут не иметь кадастровых номеров, однако таких немного. В то же время наличие кадастрового номера является обязательным условием для заключения договора купли-продажи;
  • собственник должен также предоставить справку из органов Государственного земельного кадастра (ГЗК), которой подтверждается лицо-собственник, официальная площадь, план земельного участка, целевое назначение, действующие ограничения на использование;
  • проверка на предмет запретов и арестов. Доступ к этим реестрам есть у нотариуса;
  • выписка из Государственного реестра прав собственности на недвижимое имущество. Важно оценить, есть ли обременения (кредиты, ипотеки, аресты), совпадения имени собственника, целевого назначения и площади с данными земельного кадастра;
  • одна из самых важных — проверка фактического местоположения участка и наличие возможных конфликтных ситуаций и споров относительно границы участка. Производится с помощью геодезистов и специализированного высокоточного оборудования, желательно в присутствии заинтересованного лица (покупателя).
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Из этого перечня ясно, что самым важным лицом в процессе покупки будет нотариус — он проверяет всю информацию по объекту купли-продажи и имеет доступ к соответствующим реестрам. Поэтому подойдите к вопросу выбора нотариуса как можно более тщательно. По устоявшейся практике обычно нотариуса выбирает покупатель — он несет наибольшие риски, поэтому это право предоставляется ему.

На что еще стоит обратить внимание

Обязательно следует узнать, не находится ли земельный участок в аренде, поскольку арендатор имеет первоочередное право его покупки. Вероятность попасть на такой участок велика: около 65-67% аграрных земель в Украине находятся официально в аренде у фермеров или агрохолдингов.
Право на земельный участок может удостоверяться разными документами:
  • Государственный акт на право собственности (выдавался в 1992-2012 годах);
  • Свидетельство (выписка) о праве собственности на недвижимое имущество (выдавалось в 2013-2015 годах);
  • Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (выдается для удостоверения права собственности с 2016 года).
После этого занимайтесь непосредственным поиском земли. А перед покупкой обратитесь за квалифицированной помощью. Не полагайтесь на рекомендации продавца, заинтересованного в результате. Старайтесь выбрать и нотариуса, и компанию, которая будет вам помогать в заключении сделки, пользуясь данными из нескольких независимых источников.
Что касается нотариуса, который является ключевой фигурой в заключении сделки (такие договоры требуют обязательного нотариального заверения), то специалисты советуют искать нотариуса, уже заключавшего сделки по купле-продаже сельскохозяйственных земель.
Для этого следует обзвонить нотариусов в пределах области, где расположен участок. Это позволит выбрать нотариуса, который предложит наименьшую цену.
Больше советов по покупке участков вы можете найти в нашем материале, посвященном годовщине открытия рынка земли.
По материалам:
Finance.ua
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