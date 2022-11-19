В Польше пешеходам запрещено пользоваться телефоном на переходе: какой штраф грозит нарушителям — Finance.ua

В Польше пешеходам запрещено пользоваться телефоном на переходе: какой штраф грозит нарушителям Сегодня 06:21 — Личные финансы

В Польше пешеходам запрещено пользоваться телефоном на переходе: какой штраф грозит нарушителям

В Польше действуют более жесткие правила дорожного движения для пешеходов, чем в Украине. И за пренебрежение своей же безопасностью можно получить немалый штраф.

Например, в Польше пешеходам запрещено пользоваться мобильными телефонами на пешеходном переходе. Только за это нарушение в период с января по август 2022 года было оштрафовано уже почти 2500 человек.

Штраф за пользование телефоном на «зебре»

Чтобы в Польше перейти дорогу без нарушения, ступившему на «зебру» пешеходу нужно спрятать свой смартфон в карман. Нельзя ни переписываться, шагая по пешеходному переходу, ни разговаривать по телефону.

Согласно польскому законодательству, за такое нарушение пешеходу грозит штраф в размере 300 злотых (около 2500 гривен).

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С 1 января по 31 августа 2022 года было зафиксировано 2495 правонарушений, связанных с использованием телефона или другого гаджета при переходе проезжей части.

Кстати, нельзя пользоваться телефоном во время движения и водителям. С 17 сентября текущего года вступил в силу новый тариф штрафных баллов. Так, если руководитель нарушит этот запрет, ему грозит 12 баллов, а при повторном нарушении — 24 и лишение водительских прав.

Телеканал 24 По материалам:

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