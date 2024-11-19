В Польше изменят условия аренды жилья по требованию ЕС — Finance.ua

В Польше изменят условия аренды жилья по требованию ЕС Сегодня 19:47 — Мир

В Польше изменят условия аренды жилья по требованию ЕС

Европа ужесточает требования к краткосрочной аренде жилья: Польше рекомендовано начать с трех простых шагов.

Об этом пишет inpoland.net.pl.

Во многих европейских странах краткосрочная аренда стремительно набирает популярность. Ее воспринимают как одну из главных причин жилищного кризиса, в том числе роста цен на аренду, поэтому в Европе вводятся ограничения.

Эксперты говорят, для того чтобы вводить ограничения, нужно поработать над тремя вещами:

создать реестр такого жилья,

регулировать такое жилье,

и определить термин «краткосрочной аренды».

По мнению специалистов, потом будет видно, является ли срок в 90 дней достаточным или долгим. Однако это тоже позволит вывести из серой зоны жилье, за аренду которого сейчас не уплачиваются налоги.

Проблема краткосрочной аренды жилья достаточно острая, поскольку жители крупных городов и туристических центров борются с недобросовестной конкуренцией со стороны платформ аренды и испытывают проблемы со сдачей квартиры в аренду на более длительный срок.

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Квартиры, сдающиеся в аренду на непродолжительный срок, де-факто «незаконно используются как гостиничные номера». Однако деятельность гостиниц в Польше регулируется и требует определенных требований относительно противопожарных правил, путей эвакуации и санитарных отделов.

Чтобы ограничить негативные последствия развития рынка краткосрочной аренды, одни страны ввели обязательность получения лицензии или разрешения, другие ввели специальные реестры, третьи ограничили максимальное количество дней в году, в течение которых можно снять квартиру на короткий срок. Польша также введет такие ограничения.

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