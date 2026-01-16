0 800 307 555
В Польше изменят правила подачи заявления на 800 Плюс

Личные финансы
Министерство семьи, труда и социальной политики Польши планирует изменить правила получения пособия 800 Плюс, чтобы уменьшить бюрократию для родителей и упростить сам процесс оформления выплат. Соответствующий законопроект уже внесен в повестку дня законодательных работ правительства.
Об этом пишет inpoland.

Как это работает сейчас

В настоящее время пособие 800 Плюс назначается на расчетный год, который длится с 1 июня по 31 мая следующего года.
Родители или законные опекуны должны ежегодно подавать заявление:
  • с 15 февраля по 30 апреля — тогда выплаты начисляют без перерыва;
  • до 30 июня — в таком случае деньги выплатят с задержкой, но с компенсацией за предыдущие месяцы.
Если заявление подать после 30 июня, ZUS все равно его примет, но помощь назначат только с месяца подачи без компенсации.

Что предлагают изменить

Министерство хочет отменить обязанность ежегодной подачи заявления на 800 Плюс.
Вместо этого планируется ввести автоматическое продление выплат на следующие периоды.
Как отмечают в ведомстве, идея состоит в том, чтобы:
  • заявление нужно было подать один раз;
  • далее право на пособие возобновлялось автоматически, без дополнительных действий со стороны родителей;
  • выплаты продолжались, если семейная ситуация не изменилась.

На чем будет базироваться автоматическое возобновление

Автоматическое продление выплат планируют осуществлять на основе данных, уже имеющихся в ZUS. Если же в семье произойдут изменения (например, в составе семьи или в статусе опекунов), родители смогут самостоятельно обновить информацию.
Если изменений нет, повторно подавать заявление не придется — решение будет приниматься на основании ранее поданных данных.

Когда могут заработать новые правила

Министерство предлагает правительству принять законопроект во второй половине 2026 года. В таком случае новые правила получения пособия 800 Плюс могут вступить в силу с 2027 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
