В Польше изменят правила подачи заявления на 800 Плюс

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши планирует изменить правила получения пособия 800 Плюс, чтобы уменьшить бюрократию для родителей и упростить сам процесс оформления выплат. Соответствующий законопроект уже внесен в повестку дня законодательных работ правительства.

Об этом пишет inpoland.

Как это работает сейчас

В настоящее время пособие 800 Плюс назначается на расчетный год, который длится с 1 июня по 31 мая следующего года.

Родители или законные опекуны должны ежегодно подавать заявление:

с 15 февраля по 30 апреля — тогда выплаты начисляют без перерыва;

до 30 июня — в таком случае деньги выплатят с задержкой, но с компенсацией за предыдущие месяцы.

Если заявление подать после 30 июня, ZUS все равно его примет, но помощь назначат только с месяца подачи без компенсации.

Что предлагают изменить

Министерство хочет отменить обязанность ежегодной подачи заявления на 800 Плюс.

Вместо этого планируется ввести автоматическое продление выплат на следующие периоды.

Как отмечают в ведомстве, идея состоит в том, чтобы:

заявление нужно было подать один раз;

далее право на пособие возобновлялось автоматически, без дополнительных действий со стороны родителей;

выплаты продолжались, если семейная ситуация не изменилась.

На чем будет базироваться автоматическое возобновление

Автоматическое продление выплат планируют осуществлять на основе данных, уже имеющихся в ZUS. Если же в семье произойдут изменения (например, в составе семьи или в статусе опекунов), родители смогут самостоятельно обновить информацию.

Если изменений нет, повторно подавать заявление не придется — решение будет приниматься на основании ранее поданных данных.

Когда могут заработать новые правила

Министерство предлагает правительству принять законопроект во второй половине 2026 года. В таком случае новые правила получения пособия 800 Плюс могут вступить в силу с 2027 года.

