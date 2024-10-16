В Польше хотят внести изменения в придомовые паркинги — Finance.ua

В Польше хотят внести изменения в придомовые паркинги Сегодня 20:33 — Мир

В Польше хотят внести изменения в придомовые паркинги

Правительство Польши работает над отменой обязанности строить определенное количество паркомест при возведении новых жилых домов. Лимиты будут устанавливать местные власти.

Опубликованный проект изменений в Закон о содействии подготовке и реализации инвестиций в жилье и сопутствующие инвестиции предусматривает отмену двух положений.

Что хотят изменить

Первым предлагается отменить положение, которым предусмотрено устанавливать количество паркомест на уровне не менее 150% от количества квартир в данном жилом объекте.

Второе положение, которое отменят, сейчас предусматривает установку минимального количества паркомест на уровне количества квартир для застройки центра города.

Проект также предусматривает, что совет гмины может определить количество паркомест для конкретной инвестиции в жилье в стандартах градостроительства. В настоящее время орган местного самоуправления может определять количество мест, если оно больше предусмотренного актом.

Справка Finance.ua:

напомним, продать в Польше автомобиль, зарегистрированный на территории Украины, вполне реально. Но для того, чтобы провести сделку купли-продажи, нужно учитывать несколько моментов;

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в Польшу вообще нельзя попасть на автомобиле, если уровень тонировки стекла превышает 10%. Причиной не пропуска авто становится тонировка лобового стекла и передних пассажирских. Такие правила действовали на польской границе до 24 февраля, но потом поляки существенно смягчили пересечение границы для украинских беженцев. Впрочем, потом часть правил вернулась. С какой тонировкой авто можно выезжать за границу?



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