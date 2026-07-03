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В Польше будут выплачивать до 4353 злотых в месяц — условия получения нового пособия

Личные финансы
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Флаг Польши
Флаг Польши
Польша расширяет программу финансовой поддержки людям с инвалидностью. Претендовать на выплаты сможет больше людей, а максимальный размер пособия будет достигать 4353 злотых в месяц.
Об этом пишет inpoland.

Кто сможет получить выплаты

Новые правила предусматривают, что право на пособие будут иметь лица старше 18 лет, которые легально проживают в Польше и по результатам оценки потребности в поддержке получили от 70 до 100 баллов. Такую оценку проводит Воеводская комиссия по оценке инвалидности (WZON).
Именно с 2026 года программу распространили на людей, набравших от 70 баллов. Ранее часть таких заявителей не могла претендовать на выплаты, поэтому количество потенциальных получателей пособия вырастет.
Пособие не зависит от уровня дохода или получения других социальных выплат и положено людям, нуждающимся в постоянном уходе и поддержке в повседневной жизни.

Как оформить пособие и каким будет его размер

  • Чтобы получить выплату, необходимо сначала пройти оценку WZON и получить соответствующее решение, после чего подать заявление в Заведение социального страхования (ZUS).
  • Это можно сделать онлайн через платформу PUE ZUS, портал Emp@tia или интернет-банкинг.
  • Бумажную копию решения прилагать не нужно — достаточно указать его номер.
Сумма выплаты зависит от количества набранных баллов и составит от 792 до 4353 злотых брутто в месяц.
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Максимальное пособие получат заявители, набравшие от 95 до 100 баллов.
Деньги будут перечисляться на банковский счет в определенные ZUS даты, а если день выплаты придется на выходной или праздник, перевод будет осуществлен раньше.
Ранее мы писали, что с 1 июля 2026 г. в Польше вступили в силу очередные изменения в законодательство, предусматривающие постепенное сокращение программ поддержки для граждан Украины. В этот раз правительство ограничивает доступ к центрам коллективного проживания.
Также Finance.ua в отдельном материале собрал всё, что известно о процедуре оформления инвалидности в Украине 2026 года, продлении статуса и о государственной поддержке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаСоциальная помощь
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