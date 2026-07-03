Новые правила предусматривают, что право на пособие будут иметь лица старше 18 лет, которые легально проживают в Польше и по результатам оценки потребности в поддержке получили от 70 до 100 баллов. Такую оценку проводит Воеводская комиссия по оценке инвалидности (WZON).
Именно с 2026 года программу распространили на людей, набравших от 70 баллов. Ранее часть таких заявителей не могла претендовать на выплаты, поэтому количество потенциальных получателей пособия вырастет.
Максимальное пособие получат заявители, набравшие от 95 до 100 баллов.
Деньги будут перечисляться на банковский счет в определенные ZUS даты, а если день выплаты придется на выходной или праздник, перевод будет осуществлен раньше.
Ранее мы писали, что с 1 июля 2026 г. в Польше вступили в силу очередные изменения в законодательство, предусматривающие постепенное сокращение программ поддержки для граждан Украины. В этот раз правительство ограничивает доступ к центрам коллективного проживания.