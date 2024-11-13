В Польше будут введены дополнительные требования для получения иностранцами разрешения на проживание и работу — Finance.ua

В Польше будут введены дополнительные требования для получения иностранцами разрешения на проживание и работу
В Польше будут введены дополнительные требования для получения иностранцами вида на жительство и работу. Работодателям придется готовиться к новым требованиям.
Об этом сообщает in Poland.
Министерство семьи, труда и социальной политики завершает работу над изменениями для иностранцев, которые планируют находиться в Польше длительный срок.
Зачем необходимы такие изменения
Такая необходимость возникла из-за отсутствия единых правил и отличий в их толковании между воеводскими учреждениями. Это, в частности, усложняет трудоустройство иностранцев. Из-за бюрократических процедур многие предприятия, особенно небольшие, не желают брать на работу иностранцев.
Что изменится
После вступления в силу новых положений будет введена обязанность трудоустройства иностранцев преимущественно на основе трудового договора (umowa o pracę).
Проект предусматривает, что только такая форма трудоустройства позволит иностранцам получить разрешение на работу. Однако останутся определенные категории иностранцев, которые смогут работать по гражданско-правовым договорам.
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В то же время изменения отменят обязательность проведения анализа рынка труда, который предполагает сначала проверить, есть ли кандидаты на вакансии среди польских работников. В сложившейся ситуации предприниматель может трудоустроить иностранца, если нет подходящего местного работника. Отмена этого требования упростит процедуру подбора и облегчит трудоустройство иммигрантов в местах, где не хватает работников.
Новая миграционная стратегия Польши
Правительство также приняло новую миграционную стратегию Польши на 2025−2030 годы.
Ее положения предусматривают дополнительные требования к иностранцам, желающим получить разрешение на проживание. Одним из таких требований является тест на гражданство, который позволит оценить уровень знания иностранцем польской культуры, социальных норм и языка.
Стратегия также предусматривает введение обязательных интеграционных программ в качестве условий получения гражданства или права на постоянное проживание. Эти программы призваны подготовить иностранцев к жизни в Польше и облегчить их адаптацию в обществе.
Миграционная стратегия призвана улучшить интеграцию иностранцев, но одновременно обеспечить жесткий контроль над миграционными процессами.
Справка Finance.ua:
- Польша планирует ужесточить условия выдачи Карты поляка, чтобы исключить злоупотребления. Это предусмотрено новой миграционной стратегией на 2025−2030 годы, одобренной правительством страны 15 октября;
- основное внимание будет уделено тому, чтобы Карты поляка не выдавались на основе поддельных документов. Также к соискателям будет выдвигаться требование знания польского языка.
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