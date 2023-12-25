В поисках идеального подарка: что украинцы дарят на новогодние праздники — Finance.ua

В поисках идеального подарка: что украинцы дарят на новогодние праздники Сегодня 13:04 — Личные финансы

В поисках идеального подарка: что украинцы дарят на новогодние праздники

С приближением зимних праздников выбор подарков становится все более актуальным. Команда аналитиков Picodi Украина проверила статистику поисковых запросов в Google и составила рейтинг самых популярных новогодних презентов.

Собранные и проанализированные аналитиками Picodi данные показывают, что самым популярным презентом на новогодние праздники в Украине является подарочный набор (508%), который может содержать как сладости, так и чай, кофе или косметику — выбор товаров просто огромен.

На втором месте оказалась игровая приставка — в декабре количество запросов у Google выросло на 365% по сравнению со средним показателем за январь-ноябрь. Замыкает рейтинг свитер (рост 291%).

10 самых популярных подарков:

Подарочный набор — 508%.

Игровая приставка — 365%

Cвитер — 291%

Настольная игра — 267%

Украшения — 264%

Термокружка — 256%

Игрушка — 220%

Носки — 181%

Кофемашина — 177%

Подарочный сертификат — 176%

В соседней Польше особой популярностью на праздники пользуются косметические наборы, подарочные сертификаты и термокружки. Немцы предпочитают подарочные наборы, кофемашины и шарфы. Американцы тоже чаще всего выбирают подарочный набор в качестве презента.

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В мировом рейтинге подарков первые места занимают подарочный сертификат, косметический и подарочный набор.

А что чаще всего дарят в мире?

Подарочный набор — 510,3%

Косметический набор — 257,3%

Подарочный сертификат — 149,9%

Шарф — 139,9%

Термокружка — 138,7%

Увлажнитель воздуха — 104,6%

Ароматическая свеча — 95,8%

Туалетная вода — 83,6%

Кофемашина — 77,1%

Lego — 60,4%

Массажер — 60,3%

Духи — 54,9%

Беспроводные наушники — 54,8%

Кружка — 48,6%

Мягкая игрушка — 46,6%

Пазл — 43,1%

Вафельница — 42,5%

Фен — 42,4%

Электробритва — 42,3%

Настольная игра — 41,9%

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