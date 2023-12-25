В поисках идеального подарка: что украинцы дарят на новогодние праздники — Finance.ua

В поисках идеального подарка: что украинцы дарят на новогодние праздники
С приближением зимних праздников выбор подарков становится все более актуальным. Команда аналитиков Picodi Украина проверила статистику поисковых запросов в Google и составила рейтинг самых популярных новогодних презентов.
Собранные и проанализированные аналитиками Picodi данные показывают, что самым популярным презентом на новогодние праздники в Украине является подарочный набор (508%), который может содержать как сладости, так и чай, кофе или косметику — выбор товаров просто огромен.
На втором месте оказалась игровая приставка — в декабре количество запросов у Google выросло на 365% по сравнению со средним показателем за январь-ноябрь. Замыкает рейтинг свитер (рост 291%).
10 самых популярных подарков:
- Подарочный набор — 508%.
- Игровая приставка — 365%
- Cвитер — 291%
- Настольная игра — 267%
- Украшения — 264%
- Термокружка — 256%
- Игрушка — 220%
- Носки — 181%
- Кофемашина — 177%
- Подарочный сертификат — 176%
В соседней Польше особой популярностью на праздники пользуются косметические наборы, подарочные сертификаты и термокружки. Немцы предпочитают подарочные наборы, кофемашины и шарфы. Американцы тоже чаще всего выбирают подарочный набор в качестве презента.
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В мировом рейтинге подарков первые места занимают подарочный сертификат, косметический и подарочный набор.
А что чаще всего дарят в мире?
- Подарочный набор — 510,3%
- Косметический набор — 257,3%
- Подарочный сертификат — 149,9%
- Шарф — 139,9%
- Термокружка — 138,7%
- Увлажнитель воздуха — 104,6%
- Ароматическая свеча — 95,8%
- Туалетная вода — 83,6%
- Кофемашина — 77,1%
- Lego — 60,4%
- Массажер — 60,3%
- Духи — 54,9%
- Беспроводные наушники — 54,8%
- Кружка — 48,6%
- Мягкая игрушка — 46,6%
- Пазл — 43,1%
- Вафельница — 42,5%
- Фен — 42,4%
- Электробритва — 42,3%
- Настольная игра — 41,9%
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