В поисках идеального подарка: что украинцы дарят на новогодние праздники — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В поисках идеального подарка: что украинцы дарят на новогодние праздники

Личные финансы
87
В поисках идеального подарка: что украинцы дарят на новогодние праздники
В поисках идеального подарка: что украинцы дарят на новогодние праздники
С приближением зимних праздников выбор подарков становится все более актуальным. Команда аналитиков Picodi Украина проверила статистику поисковых запросов в Google и составила рейтинг самых популярных новогодних презентов.
В поисках идеального подарка: что украинцы дарят на новогодние праздники
Собранные и проанализированные аналитиками Picodi данные показывают, что самым популярным презентом на новогодние праздники в Украине является подарочный набор (508%), который может содержать как сладости, так и чай, кофе или косметику — выбор товаров просто огромен.
На втором месте оказалась игровая приставка — в декабре количество запросов у Google выросло на 365% по сравнению со средним показателем за январь-ноябрь. Замыкает рейтинг свитер (рост 291%).
10 самых популярных подарков:
  • Подарочный набор — 508%.
  • Игровая приставка — 365%
  • Cвитер — 291%
  • Настольная игра — 267%
  • Украшения — 264%
  • Термокружка — 256%
  • Игрушка — 220%
  • Носки — 181%
  • Кофемашина — 177%
  • Подарочный сертификат — 176%
В соседней Польше особой популярностью на праздники пользуются косметические наборы, подарочные сертификаты и термокружки. Немцы предпочитают подарочные наборы, кофемашины и шарфы. Американцы тоже чаще всего выбирают подарочный набор в качестве презента.
Читайте также
В мировом рейтинге подарков первые места занимают подарочный сертификат, косметический и подарочный набор.

А что чаще всего дарят в мире?

  • Подарочный набор — 510,3%
  • Косметический набор — 257,3%
  • Подарочный сертификат — 149,9%
  • Шарф — 139,9%
  • Термокружка — 138,7%
  • Увлажнитель воздуха — 104,6%
  • Ароматическая свеча — 95,8%
  • Туалетная вода — 83,6%
  • Кофемашина — 77,1%
  • Lego — 60,4%
  • Массажер — 60,3%
  • Духи — 54,9%
  • Беспроводные наушники — 54,8%
  • Кружка — 48,6%
  • Мягкая игрушка — 46,6%
  • Пазл — 43,1%
  • Вафельница — 42,5%
  • Фен — 42,4%
  • Электробритва — 42,3%
  • Настольная игра — 41,9%
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.