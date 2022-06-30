В поездах «Укрзализныци» появится спутниковый интернет от Starlink Илона Маска — Finance.ua

В поездах «Укрзализныци» появится спутниковый интернет от Starlink Илона Маска
Уже протестирован пилотный проект по установке спутникового интернета Starlink в поездах «Укрзализныци» и уже к концу 2022 года планируется его запуск.
Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в интервью Liga.Tech.
«Уже протестирован пилотный проект установки Starlink в поездах Укрзализныци, и это действительно работает. Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает — даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и предоставляет услуги», — отметил Щиголь.
По мнению руководителя Госспецсвязи, в поездах «Укрзализныци» спутниковый интернет от Starlink появится к концу 2022 года.
В настоящее время в Украине работает 12 000 терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе.
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По словам Щиголя, Starlink — это резервный канал, который не может быть основным каналом обеспечения связи. Но в Украине операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры используют его для обновления своих сетей.
Руководитель Госспецсвязи уверяет, что поставки Starlink будут продолжаться, и Украина сможет возобновлять связь на освобожденных территориях. В частности, Starlink обеспечит резервный канал для проведения онлайн тестирования выпускников.
Пока все оборудование Starlink, которое предоставляет Илон Маск и организации, такие как USAID, работает в Украине бесплатно, говорит Юрий Щиголь.
После войны будут рассмотрены вопросы оплаты. Но цена будет не американской или европейской и уже есть предварительные договоренности с Илоном Маском по поводу льготных тарифов на срок, пока Украина не восстановит свою экономику.
Справка Finance.ua:
- компания Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») Илона Маска получила лицензию оператора в Украине;
- количество загрузок программы Starlink, необходимой для обеспечения интернетом от соответствующих спутников компании Илона Маска, в Украине с 26 февраля выросло с нуля до 215 тысяч. Это 58% от общего количества во всем мире.
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