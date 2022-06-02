Маск пообещал увеличить скорость Starlink в десять раз — Finance.ua
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Маск пообещал увеличить скорость Starlink в десять раз

Сегодня 04:11Технологии&Авто
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Известный блогер Т. Додд взял у предпринимателя И. Маска интервью. Во время общения с Доддом миллиардер сообщил о начале тестирования компанией SpaceX системы Starlink V2.0.

Подробности

В основу ее работы будут положены спутниковые аппараты Starlink Gen2/V2.0. Опытный образец нового спутника находится на предприятии SpaceX в Техасе. Он весит 1,25 т. Для сравнения: вес спутника Starlink первого поколения составляет 260 кг.
По словам Маска, новые спутники будут намного мощнее. Никаких конкретных цифр бизнесмен не назвал. Ходят слухи, что после вывода на орбиту спутниковых аппаратов второй генерации пропускная способность системы Starlink возрастет на 140-160 Гбит/с. Маск подчеркнул, что за один раз с помощью ракеты Starship компания SpaceX сможет выводить на орбиту в десять раз больше спутниковых аппаратов, нежели на ракете Falcon 9. Таким образом, после каждого запуска ракеты Starship суммарная пропускная способность Starlink будет увеличиваться в 20 раз.
Группировка из 30 000 спутников второго поколения сможет обеспечивать пропускную способность на уровне 1 250 Тбит/с. Это даст возможность SpaceX обслуживать миллионы абонентов по всей планете.
По материалам: prostomob
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