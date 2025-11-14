0 800 307 555
В плюсе на 4,3 млрд чешских крон: украинские беженцы укрепляют чешскую экономику

В плюсе на 4,3 млрд чешских крон: украинские беженцы укрепляют чешскую экономику
В плюсе на 4,3 млрд чешских крон: украинские беженцы укрепляют чешскую экономику
Новые данные Министерства труда и социальных дел Чехии подтверждают, что помощь убегающим от войны в Украине людям является не только гуманитарным, но и экономически выгодным шагом.
Об этом говорится в сообщении Чешского министерства труда.
В 3 квартале 2025 года смоделированные поступления в государственный бюджет от налогов и взносов от лиц с временной защитой достигли 8,2 млрд чешских крон, тогда как расходы, связанные с их содержанием, составили 3,9 млрд чешских крон. Таким образом, чешский бюджет оказался в плюсе на 4,3 млрд чешских крон.
«Украинцы, нашедшие здесь убежище, сегодня являются мощной частью рынка труда. Большинство из них работают, платят налоги и страховые взносы, и таким образом вносят вклад в финансирование нашей социальной системы. В то же время они не имеют права на многие виды поддержки, которые обычно получают граждане Чехии. Все это показывает, что их вклад в нашу экономику очевиден», —
сказал министр труда и социальных дел Марьян Юречко.

Тенденции

Данные свидетельствуют о долгосрочной тенденции роста доходов и уменьшения расходов. Хотя в 2023 году расходы превышали доходы, ситуация постепенно изменилась. С начала 2024 г. доходы стабильно превышали расходы, и разрыв между ними продолжает увеличиваться. В третьем квартале 2025 года доходы достигли 8,2 млрд чешских крон, тогда как расходы составили 3,9 млрд чешских крон. Таким образом, разница составляет 4,3 млрд чешских крон в пользу государственного бюджета.
В плюсе на 4,3 млрд чешских крон: украинские беженцы укрепляют чешскую экономику
Сальдо государственного бюджета, связанное с доходами и расходами на беженцев из Украины, впервые достигло положительных цифр в 2024 году. Дефицит за 2023 год составил 2,6 млрд чешских крон, в то время как в 2024 году бюджет уже показал профицит в размере 9,7 млрд чешских крон. В этом году, после трех кварталов, он достиг профицита в 11,7 млрд чешских крон.

За счет чего рост

Рост доходов главным образом обусловлен стабильным ростом занятости лиц с временной защитой, уплачивающих налоги и страховые взносы так же, как и граждане Чехии.
Наибольшую часть доходов составляет социальное и медицинское страхование. Остальные доходы поступают от НДС, налога на доходы физических лиц и юридических лиц, а также акцизных налогов.
Наоборот, уменьшение расходов отражает уменьшение количества людей, зависящих от прямой гуманитарной помощи, и рост экономической самодостаточности беженцев, которые все больше участвуют в рынке труда и в повседневной жизни Чешской Республики.

Гуманитарная помощь

Чехия продолжает оказывать гуманитарную помощь тем, кто не может сам себя содержать: это дети, пожилые люди или люди с инвалидностью. Две трети всех получателей помощи принадлежат этим уязвимым группам.
Количество получателей гуманитарной помощи уменьшается уже длительное время — если в апреле 2022 года ее получали более 234 тысяч человек, то в сентябре 2025 только 83 тысячи.
Ранее мы писали, что с января 2022 по август 2025 года общая сумма расходов на поддержку украинских беженцев в Европе составила 137,4 миллиарда евро.
Германия является безоговорочным лидером по масштабам помощи: более 1,2 миллиона украинцев получили там убежище, а расходы федерального правительства составили 36,55 миллиарда евро. Подробности смотрите в инфографике по ссылке.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
