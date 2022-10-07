В План быстрого восстановления Украины вошли более 38 тыс. объектов — ОП — Finance.ua
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В План быстрого восстановления Украины вошли более 38 тыс. объектов — ОП

Казна и Политика
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В План быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan) вошли более 38 тыс. объектов. В настоящее время за счет государственного бюджета восстановление начато только на 11 тыс. объектах.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на международной конференции Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления".
«Имея исчерпывающую базу данных по всем разрушенным объектам по поручению Президента, руководителя Офиса Президента, командой Офиса вместе с областными военными администрациями, территориальными общинами был разработан Fast Recovery Plan. В Fast Recovery Plan Украины и отдельных регионов вошли объекты, восстановление которых критически необходимо уже сейчас. Всего это более 38 тыс. конкретных объектов с адресами. Мы оперируем точными цифрами по количеству квартир и частных домов из-за разрушения которых люди остаются без жилья», — рассказал Тимошенко.
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По его словам, за счет государственного бюджета Украины восстановление начато только на 11 тыс. объектах, то есть всего 13%.
«Понятно, что мы не можем такими медленными темпами восстанавливать разрушенное жилье и критически необходимую коммунальную и социальную инфраструктуру, но нам критически не хватает финансовых ресурсов. Всего из 95 тыс. разрушенных объектов восстановление завершено на 4 тысячах, или чуть больше 4%», — сказал Тимошенко.
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Он отметил, что, соответственно, на других 96% разрушенных объектов работы либо не начинались, либо до сих пор не завершены, ведь нет для этого средств, а это более 74 тысяч жилых домов.
Кирилл Тимошенко ранее сообщал, что Украина не может покрыть из государственного бюджета восстановление всех разрушений из-за войны, поэтому План быстрого восстановления Украины Fast Recovery Plan предусматривает восстановление уничтоженных полностью или поврежденных на 50 и более процентов объектов за средства иностранных доноров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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