В первую неделю 2024 года спрос на iPhone в Китае упал на 30% — Finance.ua

В первую неделю 2024 года спрос на iPhone в Китае упал на 30% Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

В первую неделю 2024 года спрос на iPhone в Китае упал на 30%

Спрос на смартфоны Apple в Китае в первую неделю 2024 года упал на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков Jefferies.

Неутешительные цифры говорят о растущей конкуренции со стороны местных брендов, например Huawei, которая летом с большим успехом запустила линейку Mate 60. У нее и других производителей Android-смартфонов продажи остались примерно на уровне.

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У Apple они сократились, несмотря на большие скидки на ряд моделей в крупнейших китайских онлайн-магазинах — один из них предлагал iPhone 15 Pro и Pro Max на 16% дешевле обычного.

Для сравнения, за весь 2023 год падение продаж айфонов на третьем по величине рынке Apple составило лишь 3% к 2022-му. Доля Apple на рынке в результате сократилась на 0,4%.

Эксперты Jefferies считают, что в наступившем году конкуренция для Apple в Китае будет только усиливаться, а падение продаж продолжится и будет выражаться двузначными цифрами. Huawei продолжит наращивать рыночную долю.

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