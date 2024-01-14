В первую неделю 2024 года спрос на iPhone в Китае упал на 30% — Finance.ua
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В первую неделю 2024 года спрос на iPhone в Китае упал на 30%

Технологии&Авто
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В первую неделю 2024 года спрос на iPhone в Китае упал на 30%
В первую неделю 2024 года спрос на iPhone в Китае упал на 30%
Спрос на смартфоны Apple в Китае в первую неделю 2024 года упал на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков Jefferies.
Неутешительные цифры говорят о растущей конкуренции со стороны местных брендов, например Huawei, которая летом с большим успехом запустила линейку Mate 60. У нее и других производителей Android-смартфонов продажи остались примерно на уровне.
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У Apple они сократились, несмотря на большие скидки на ряд моделей в крупнейших китайских онлайн-магазинах — один из них предлагал iPhone 15 Pro и Pro Max на 16% дешевле обычного.
Для сравнения, за весь 2023 год падение продаж айфонов на третьем по величине рынке Apple составило лишь 3% к 2022-му. Доля Apple на рынке в результате сократилась на 0,4%.
Эксперты Jefferies считают, что в наступившем году конкуренция для Apple в Китае будет только усиливаться, а падение продаж продолжится и будет выражаться двузначными цифрами. Huawei продолжит наращивать рыночную долю.
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