В первом полугодии 2023 года выросли экспортные перевозки зерновых по железной дороге — Finance.ua

В первом полугодии 2023 года выросли экспортные перевозки зерновых по железной дороге Сегодня 21:22 — Казна и Политика

За шесть месяцев текущего года более чем на 44% возрос объем экспортных перевозок зерна по железной дороге. Об этом шла речь во время заседания Экспортного офиса при УЗ 7 июля, пишет ukragroconsult.

В целом по итогам первого полугодия 2023 года по железной дороге Украины перевезено 70,5 млн т грузов. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году показатель меньше на 14,4 млн т.

В экспортном сообщении перевезено 28,2 млн т грузов, что составляет 40% от общих объемов и меньше на 5,2 млн т, или на 15,4%, объемов аналогичного периода 2022 года. Среди основных номенклатур — руда, зерновые и черные металлы.

В январе-июне 2023 года объем перевозки зерновых на экспорт составил 13 млн 72 тыс. т, что на 4 млн 27 тыс. т, или +44,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Отмечалось, что сейчас сложилась напряженная ситуация с экспортом зерна, ведь рф фактически саботирует работу «зернового коридора», а Европейская комиссия со 2 мая запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничение действует до 15 сентября.

В то же время фиксируется сокращение объемов перевозки руды и черных металлов. Так, руды за шесть месяцев 2023 года перевезли 8 млн 672 тыс. т. Это на 7 млн ​​3 тыс. т (или 44,7%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отмечалось, что сейчас 90% экспорта руды осуществляется через западные пограничные переходы.

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