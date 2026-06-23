В «Паспортных сервисах» начался тестовый режим подтверждения личности с помощью BankID

Проверка будет осуществляться непосредственно при бронировании места в электронной очереди.
«Этот шаг стал частью нашей стратегии по обеспечению прозрачного, честного и максимально комфортного доступа к услугам, что полностью исключает спекуляции или злоупотребления с талонами. Система BankID НБУ — это современный и безопасный способ онлайн-идентификации через украинские банковские учреждения. ведомстве.
Что известно о системе BankID НБУ
Ранее Finance.ua писал, что в Системе BankID НБУ с 24 июня 2026 года возобновляются тарифы на услуги, предоставляемые Национальным банком ее абонентам, в частности, за их подключение к системе и обработку ею успешных идентификаций пользователей.
Тарифы устанавливаются только для коммерческих абонентов — банков и других юридических лиц, оказывающих коммерческие услуги, и не относятся к пользователям системы — физическим лицам.
НБУ оставляет бесплатными услуги для абонентов, использующих Систему BankID НБУ для предоставления пользователям исключительно некоммерческих услуг (услуги, предоставляемые государственными учреждениями, учебными заведениями, общественными организациями и т. п.).