0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Паспортных сервисах» начался тестовый режим подтверждения личности с помощью BankID

18
Проверка будет осуществляться непосредственно при бронировании места в электронной очереди.
Проверка будет осуществляться непосредственно при бронировании места в электронной очереди.
С 22 июня 2026 года в центрах «Паспортный сервис» начинается тестовый режим подтверждения личности с помощью системы BankID Национального банка Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ГП «Документ».
Проверка будет осуществляться непосредственно при бронировании места в электронной очереди.
«Этот шаг стал частью нашей стратегии по обеспечению прозрачного, честного и максимально комфортного доступа к услугам, что полностью исключает спекуляции или злоупотребления с талонами. Система BankID НБУ — это современный и безопасный способ онлайн-идентификации через украинские банковские учреждения. ведомстве.

Что известно о системе BankID НБУ

Ранее Finance.ua писал, что в Системе BankID НБУ с 24 июня 2026 года возобновляются тарифы на услуги, предоставляемые Национальным банком ее абонентам, в частности, за их подключение к системе и обработку ею успешных идентификаций пользователей.
Тарифы устанавливаются только для коммерческих абонентов — банков и других юридических лиц, оказывающих коммерческие услуги, и не относятся к пользователям системы — физическим лицам.
НБУ оставляет бесплатными услуги для абонентов, использующих Систему BankID НБУ для предоставления пользователям исключительно некоммерческих услуг (услуги, предоставляемые государственными учреждениями, учебными заведениями, общественными организациями и т. п.).
По материалам:
Finance.ua
Паспорт
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems