В «Паспортных сервисах» начался тестовый режим подтверждения личности с помощью BankID Сегодня 06:30

Проверка будет осуществляться непосредственно при бронировании места в электронной очереди.

С 22 июня 2026 года в центрах «Паспортный сервис» начинается тестовый режим подтверждения личности с помощью системы BankID Национального банка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Документ».

Проверка будет осуществляться непосредственно при бронировании места в электронной очереди.

«Этот шаг стал частью нашей стратегии по обеспечению прозрачного, честного и максимально комфортного доступа к услугам, что полностью исключает спекуляции или злоупотребления с талонами. Система BankID НБУ — это современный и безопасный способ онлайн-идентификации через украинские банковские учреждения. ведомстве.

Что известно о системе BankID НБУ

Ранее Finance.ua писал , что в Системе BankID НБУ с 24 июня 2026 года возобновляются тарифы на услуги, предоставляемые Национальным банком ее абонентам, в частности, за их подключение к системе и обработку ею успешных идентификаций пользователей.

Тарифы устанавливаются только для коммерческих абонентов — банков и других юридических лиц, оказывающих коммерческие услуги, и не относятся к пользователям системы — физическим лицам.

НБУ оставляет бесплатными услуги для абонентов, использующих Систему BankID НБУ для предоставления пользователям исключительно некоммерческих услуг (услуги, предоставляемые государственными учреждениями, учебными заведениями, общественными организациями и т. п. ).

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