В Ощадбанке избран новый председатель правления

4 ноября наблюдательный совет Ощадбанка избрал победителя конкурса на должность председателя правления банка. Им стал заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Юрий Кацион.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В соответствии с действующими процедурами назначение на должность состоится после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.

Что о нем известно

Юрий Кацион получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете, он является магистром по управлению банковскими инвестициями.

Общий стаж работы в банковской сфере — 27 лет. За 24 года работы в Ощадбанке прошел карьерный путь от главного экономиста до директора департамента корпоративного бизнеса (2016 год), впоследствии — заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес (2022 год).

Кацион имеет значительный опыт в развитии корпоративного бизнеса, реализации сложных инвестиционных проектов, структурировании сделок, в том числе с привлечением международных финансовых организаций.

Как отмечается в сообщении банка, Кацион активно участвует в разработке нормативных документов Ощадбанка и НБУ, а также профильных нормативно-правовых актов в сотрудничестве с исполнительной и законодательной ветвями власти, в том числе по поддержке государством стратегически важных отраслей экономики во время полномасштабной войны.

