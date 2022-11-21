В ОП объяснили, стоит ли уезжать за границу украинцам из-за возможного блекаута — Finance.ua

В ОП объяснили, стоит ли уезжать за границу украинцам из-за возможного блекаута Сегодня 15:12 — Энергетика

В ОП объяснили, стоит ли уезжать за границу украинцам из-за возможного блекаута

Украинцам не нужно уезжать из страны из-за возможного блекаута по всей Украине. Ведь всеобщих выключений не будет.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире Факты ICTV.

«Мы уже проходили много разных сценариев, они были в течение последнего месяца. Я хотел бы сразу всех успокоить — уезжать из страны точно никуда не надо... Не будет у нас такого всеобщего, надеемся, блекаута по всей стране, да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но это уже пройденные этапы того, как мы это чиним», — сказал Тимошенко.

Он добавил, что ГСЧС, областные власти работают для того, чтобы разворачивать пункты обогрева, а параллельно работают энергетики для того, чтобы в течение суток, двух, трех, чинить энергетику.

«Все зависит от ситуации действительно по ракетным обстрелам, я думаю, что это понимает каждый украинец. Но в любом случае мы в своей стране, выезжать никуда не надо, все починим и все стабилизируем», — заявил замруководителя ОП.

Напомним, Минэкономики не исключают необходимости пересмотра макроэкономического прогноза до конца года в связи с массированными ракетными ударами по объектам энергетики. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что атаки россии на гражданскую инфраструктуру и веерные отключения электроэнергии могут привести к большему сокращению ВВП в 2022 году, чем прогнозировалось ранее.

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