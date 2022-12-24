В ООН назвали сумму денежной помощи пострадавшим от войны украинцам — Finance.ua

В ООН назвали сумму денежной помощи пострадавшим от войны украинцам Сегодня 18:20

В ООН назвали сумму денежной помощи пострадавшим от войны украинцам

Гуманитарные организации в Украине в 2022 году получили более 3 млрд долларов. По данным Службы финансового наблюдения ООН (FTS), более 1 млрд долларов из полученных средств было направлено на выплату денежной помощи разным категориям украинцев, пострадавших в результате войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Куда пошли эти деньги:

из общей суммы 727 млн долларов направлены на продовольственную помощь,

237 млн долларов — на проекты по здравоохранению,

234 млн долларов — на обеспечение убежища для внутренне перемещенных лиц и предметы первой потребности для них.

В 2022 году почти 40% финансирования было предоставлено Соединенными Штатами Америки. Существенные взносы также внесли Европейская комиссия, Германия, Канада, Британский комитет по чрезвычайным ситуациям и Япония.

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Кроме того, взносы от 482 доноров из частного сектора на гуманитарное реагирование в Украине превысили 1,6 млрд долларов.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, в следующем году ООН предлагает увеличить финансирование гуманитарных организаций в Украине до рекордных 5,7 млрд долларов. Это поможет усилить ответ на гуманитарный кризис в Украине, вызванный войной.

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