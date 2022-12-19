С 24 февраля украинцы обеднели в десять раз: отчет ООН — Finance.ua

С 24 февраля украинцы обеднели в десять раз: отчет ООН Сегодня 15:09 — Личные финансы

С 24 февраля украинцы обеднели в десять раз: отчет ООН

Ежегодно 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным. Организация Объединенных Наций рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». Это означает не только нехватку денег, но и достойную работу, комфортное жилье, доступ к хорошему образованию и здравоохранению.

Хотя в прошлом веке произошел большой прорыв в социальной сфере, существенное повышение уровня жизни произошло далеко не у всех. По данным международных экспертов, к концу ХХ века около четверти всего населения планеты, то есть 1,5 млрд человек, жило в нищете. Первые программы по ликвидации бедности начали действовать еще 10 лет назад, однако пока что число живущих за чертой бедности не уменьшается.

Украинская специфика вопроса бедности состоит в том, что на традиционный культ благосостояния наложились реалии сначала советской власти, потом гитлеровской оккупации, потом снова советской власти, «обнуление» СССР и «бурные 90-е», в результате чего несколько поколений украинцев не смогли передать детям свое материальное благосостояние. Однако, более или менее наладив жизнь к началу XXI века, украинцы столкнулись с новыми вызовами.

Насколько на самом деле украинцы бедны украинцы

Международный показатель крайней бедности (ПКБ) $1,9 в день не дает понимания масштабов бедности в Украине. Например, по нему, согласно данным за 2017 год, ниже этой черты опустились менее 0,1% населения. В Украине, прежде всего, используют национальную черту бедности — фактический прожиточный минимум.

В последние два десятилетия в нашей стране происходили резкие колебания уровня бедности. По данным ЮНИСЕФ, абсолютная бедность достигла в Украине пикового значения в 2000 году (71,2%!). Следующие восемь лет уровень бедности постепенно снижался и в 2008 году достиг минимального значения — 19,9%. В 2008-2013 годах уровень бедности в Украине то рос, то снижался, его максимальное значение было в 2011-м — 25,8%.

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Оккупация Крыма и начало войны на Донбассе сразу сказались на уровне бедности украинцев. В 2014 году он составлял 28,6%, а уже в следующем году вырос вдвое — до 58,3%. В 2016 году этот показатель был еще выше — 58,6%.

После пиковых значений в 2015-2016 годах уровень бедности начал снижаться — наблюдалось устойчивое уменьшение уровня бедности на более чем 15 процентных пунктов: в 2017 — 47,3%, 2018 — 43,2%; 2019 — 37,8%.

Следующим сильным потрясением для Украины стала пандемия COVID-19. По результатам отчета ЮНИСЕФ о детской бедности, изданном в 2020 году, 47,3% семей в Украине живут в бедности. В частности, 81% семей с тремя и более детьми находятся за чертой бедности.

Однако наиболее сокрушительным ударом по украинской экономике чуть ли не за всю историю независимости стало полномасштабное вторжение рф 24 февраля.

По словам регионального директора Всемирного банка в Восточной Европе Арупа Банерджи, 25% украинцев будут жить в бедности до конца года.

Банерджи приводит цифры: к началу войны этот показатель несколько превышал 2% (судя по всему, речь идет о ПКБ, а не о национальной черте бедности), а к концу 2023 года может возрасти до 55%.

Банерджи отмечает, что удары по критической инфраструктуре только усложняют экономическую ситуацию, и зимний период может стать особенно трудным для украинцев. Разрушенные дома и отсутствующая критическая инфраструктура могут повлечь за собой еще одну волну внутренней миграции на зимний период, отмечает он.

Банерджи сказал, что Украина уже сократила свои бюджетные планы до минимума, при этом средства идут на финансирование зарплат и пенсий, военные расходы и обслуживание внутреннего долга.

Бюджет включал лишь $700 млн на капитальные расходы, незначительную часть от $349 млрд на реконструкцию, требуемую по недавним оценкам Всемирного банка.

Если Украине не удастся получить достаточную поддержку, ей либо придется печатать больше денег в то время, когда инфляция уже превысила 20%, либо еще больше сократить социальные расходы, подчеркнул Банерджи.

Украинские чиновники отмечают, что им нужна постоянная и предсказуемая финансовая помощь для работы правительства, а также начала критических ремонтов и реконструкции.

«Большинство стран отметили, что они будут финансово поддерживать Украину в течение следующего года, и поэтому это очень положительный результат», — сказал он.

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