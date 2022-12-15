Международные организации с начала войны оказали помощь 13,5 млн украинцев: треть получали средства — Finance.ua
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Международные организации с начала войны оказали помощь 13,5 млн украинцев: треть получали средства

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13,5 миллиона украинцев получили помощь от международных гуманитарных организаций с начала большой войны.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, 2,4 млн человек были обеспечены убежищем и предметами первой необходимости, 6,9 млн получили воду и предметы гигиены, 8,9 млн получили доступ к медицинским услугам, 4,3 млн получили денежную помощь.
Кроме того, около 630 тысяч человек получили одежду, отопительные приборы и другие товары, необходимые для подготовки к зиме.
Наиболее активно к поддержке украинцев присоединились UNHCR, UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Международный Комитет Красного Креста и Общество Красного Креста Украины.
По материалам:
Економічна Правда
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