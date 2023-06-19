В ООН аккумулируют 1 миллиард долларов на восстановление Украины: что известно — Finance.ua
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В ООН аккумулируют 1 миллиард долларов на восстановление Украины: что известно

Казна и Политика
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В ООН аккумулируют 1 миллиард долларов на восстановление Украины: что известно
В ООН аккумулируют 1 миллиард долларов на восстановление Украины: что известно
Программа развития ООН совместно с партнерами аккумулирует 1 миллиард долларов. Средства будут направлены на восстановление Украины.
Об этом сообщил глава ПРООН Ахим Штайнер во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Как рассказал Шмыгаль, они обсудили, что нужно нашему государству для быстрого восстановления и гуманитарного разминирования.
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Также стороны коснулись вопроса поддержки релоцированных предприятий и бизнесменов, которые потеряли свой бизнес во время войны и хотят начать его с нуля.
«ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитию потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры», — сказал Шмыгаль.
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Глава украинского правительства поблагодарил ПРООН за помощь, оказанную за время полномасштабной войны, а также за содействие в реализации неотложных приоритетов в восстановлении Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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