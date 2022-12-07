В октябре дефицит текущего счета платежного баланса составил $693 млн — Finance.ua

В октябре дефицит текущего счета платежного баланса составил $693 млн Сегодня 09:12 — Казна и Политика

В октябре дефицит текущего счета платежного баланса составил 693 млн долларов (в октябре 2021 года — 70 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Дефицит сформировался благодаря расширению отрицательного сальдо торговли товарами и услугами (в том числе за счет значительных расходов граждан Украины, находящихся за границей), которое частично компенсировалось сокращением выплат по инвестиционным доходам.

За десять месяцев 2022 года профицит текущего счета составил 7,8 млрд долларов (в январе — октябре 2021 дефицит составил 1,6 млрд долларов).

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 1,9 млрд долларов (за десять месяцев 2021 зафиксирован профицит 3,9 млрд долларов).

Экспорт товаров снизился на 38.7% (в сентябре — на 34,8%), их импорт сократился на 22,7% (в сентябре — на 26,4%).

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров снизился на 7,8%, а их импорт увеличился на 5,0%.

Объемы экспорта товаров составили 3,6 млрд долларов.

Больше всего сократился экспорт черных и цветных металлов — на 77,2% (по сравнению с сентябрем 2022 года — на 15,8%).

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Также снизился экспорт по всем другим основным товарным группам.

Объемы импорта товаров составили 5 млрд долларов.

Энергетический импорт сократился на 37,1% (к сентябрю уменьшился на 10,3%).

Неэнергетический импорт сократился на 18,5% (к сентябрю вырос на 9,3%).

Профицит сводного платежного баланса составил 47 млн долларов (в октябре 2021 года — 1,1 млрд долларов), что вместе с чистым поступлением средств от МВФ (1,2 млрд долларов) обусловило рост международных резервов до 25,2 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,2 месяцев.

Українські Новини По материалам:

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