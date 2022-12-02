Дефицит бюджета превысил 800 миллиардов — Finance.ua

Дефицит бюджета превысил 800 миллиардов Сегодня 12:47 — Казна и Политика

В ноябре дефицит общего фонда госбюджета вырос на 163,3 млрд грн. и по итогам января-ноября превысил 807,5 млрд грн, пока это значительно меньше росписи на соответствующий период.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Так, в ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 94,4 млрд грн.

Больше всего бюджет получил от уплаты импортного НДС (26,8 млрд грн) и налога на прибыль предприятий (23,6 млрд грн).

Кроме того, украинцы уплатили 12 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров, 5,8 млрд грн ренты за пользование недрами, 5,5 млрд грн акцизного налога и еще 2,7 млрд грн ввозной и вывозной пошлины.



Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в ноябре составили 39,0 млрд гривен.



При этом в ноябре расходы бюджета составили 312,7 млрд грн, в том числе общего фонда — в сумме 260,5 млрд грн. В целом за январь-ноябрь расходы бюджета составили 2,3 трлн грн, в том числе общего фонда — 2,1 трлн грн, или 86,8% от росписи отчетного периода.

За 11 месяцев года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 810,5 млрд грн, в том числе по общему фонду в сумме 807,5 млрд грн. Для сравнения, это почти на 500 млрд грн меньше росписи общего фонда на этот период в сумме 1,3 трлн гривен.

В ноябре фактический дефицит бюджета составил 170 млрд грн, в том числе общий фонд — 163,3 млрд гривен.

Государственные заимствования в общий фонд бюджета за 11 месяцев составили 1,1 трлн грн или 77% от запланированных на этот период. От размещения гособлигаций на финансирование бюджета привлечено 593,5 млрд грн, в том числе 65,2 млрд грн в иностранной валюте (1,6 млрд долл. и 926,4 млн евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 541 млрд грн, из которых на 370 млрд грн НБУ провел эмиссию гривны.

Из внешних источников привлечено еще 504,1 млрд грн, в том числе — 237,3 млрд грн (6,7 млрд евро) займа ЕС в рамках нового пакета экстренной макрофинансовой помощи, 88,2 млрд грн (2,0 млрд СДР) от МВФ и другие займы.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2022 года составили 397,4 млрд грн (96,6% плана), платежи по обслуживанию — 149,6 млрд грн (89,9% плана).

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.