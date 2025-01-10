В Оклахоме представили законопроект о выплате зарплат в биткоинах — Finance.ua

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В Оклахоме представили законопроект о выплате зарплат в биткоинах

Криптовалюта
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В Оклахоме представили законопроект о выплате зарплат в биткоинах
В Оклахоме представили законопроект о выплате зарплат в биткоинах
Сенатор Дасти Диверс в Оклахоме представил законопроект Bitcoin Freedom Act (SB325). Он нацелен на то, чтобы разрешить выплату зарплат и прием платежей поставщиками услуг в биткоинах.
«Пока инфляция подрывает покупательную способность жителей Оклахомы, биткоин предоставляет уникальную возможность защитить доходы и инвестиции», — считает политик.
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Он заявил, что штат Оклахома должен принять меры по защите своих жителей, поскольку Вашингтон продолжает подрывать стабильность американского доллара.
SB325 является гарантом уважения к свободному рынку и позволит работникам, работодателям и предприятиям выбрать подходящие для них варианты оплаты, подчеркнул Диверс. В случае его принятия жители штата смогут выбрать начисление оклада в биткоинах, а поставщики финансовых услуг получат возможность обрабатывать платежи в первой криптовалюте.
«[…] Биткоин вошел в русло нашей экономики и, несомненно, является важной частью финансового будущего. Этот закон выводит Оклахому на лидирующие позиции на национальном уровне, гарантируя, что наш штат примет будущее финансовых технологий, одновременно предоставляя нашим гражданам больше финансовых возможностей», — отметил сенатор.
На правительственном сайте отмечено, что закон будет рассмотрен на следующей сессии. Она начнется 3 февраля 2025 года. Если его одобрят, билль попадет на стол губернатора Кевина Ститта, который может как его подписать, так и отклонить.
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Последний является сторонником криптовалютной сферы. В мае 2024 года он подписал закон, фактически защищающий право жителей штата на самостоятельное хранение криптоактивов.
Кроме Оклахомы, некоторые другие штаты также внедрили цифровые активы, в той или иной степени. В часности, в Колорадо жители могут оплатить налоги в разной криптовалюте.
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По материалам:
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