В Офисе президента объяснили, почему отложили запуск реестра олигархов — Finance.ua

В Офисе президента объяснили, почему отложили запуск реестра олигархов Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Офисе президента объяснили, почему отложили запуск реестра олигархов

Во время войны в Украине невозможно определить, кто именно олигарх, поскольку самые богатые украинцы потеряли часть активов.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в интервью РБК-Украина

«Сегодня объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно, учитывая, что эти люди теряют активы стоимостью в миллиарды долларов. Сейчас составлять реестры и бегать, говорить: „Мы составили реестр“, — ну это не разумно», — сказал Смирнов.

Он напомнил, что Венецианская комиссия настаивала на том, чтобы отложить имплементацию закона «об олигархах».

В то же время Смирнов отметил, что сейчас в парламенте на рассмотрении во втором чтении находится законопроект об Антимонопольном комитете, который значительно усиливает возможности государства в качестве регулятора.

По его словам, это все является вспомогательным в борьбе с чрезмерной концентрацией влияния. «Помимо закона об олигархах есть другие законы, которые являются более конкретными, точечными, они совершенствуют возможность бороться с явлениями чрезмерного влияния и вмешательства во внутриполитическую жизнь», — сказал Смирнов.

«В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, оно (реестр олигархов. — Ред.) не ко времени. Дать объективную оценку сложно. Это этого не стоит. Надо выиграть войну, а потом сесть и посмотреть на конкретную «карту боя», — отметил замглавы Офиса президента.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об олигархах, предусматривающий создание специального реестра, в сентябре 2021 года. В частности, лицам из этого списка закон запрещает финансировать политические партии, влиять на СМИ, участвовать в крупной приватизации, а также обязывает подавать специальную декларацию.

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