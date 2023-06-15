В Офисе президента анонсировали, что отстроят Каховскую дамбу, но "на это уйдут годы" — Finance.ua

В Офисе президента анонсировали, что отстроят Каховскую дамбу, но "на это уйдут годы" Сегодня 13:32 — Казна и Политика

В Офисе президента анонсировали, что отстроят Каховскую дамбу, но "на это уйдут годы"

Украинские власти планируют отстроить разрушенную россиянами Каховскую дамбу после освобождения территорий, но на это уйдут годы.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислав Шурма в интервью Telegraf

«Каховская ГЭС — это гидроэлектростанция, которая была важным элементом энергетической системы. Поэтому произошел очередной удар по энергетическим мощностям Украины», — отметил он на вопрос о последствиях разрушения дамбы.

«Это проблема водообеспечения нескольких регионов, поскольку большое количество городов и сел были запитаны питьевой водой, по сути, из Каховского водохранилища. И, безусловно, возникла проблема орошения южной части Украины: Запорожской, Херсонской, Николаевской областей. Оно тоже происходило благодаря Каховскому водохранилищу. Поэтому, наверное, до 80% всех ирригационных систем потеряют источник водоснабжения», — подчеркнул Шурма, курирующий в ОП преимущественно экономическое направление.

«Безусловно, после победы мы должны отстроить эту дамбу. Сколько времени на это нужно, пока сказать не могу, но, очевидно, это годы», — сказал он.

Шурма подчеркнул, что из-за подрыва оккупантами дамбы Украина отмечает значительные потери в агропроизводстве.

«Надо говорить, наверное, об общем количестве подтопленных территорий, которое составит десятки тысяч гектаров. И о потере сотен тысяч гектаров. Будет это 300, 400, 500 тысяч гектаров — пока сложно оценить. Вода уходит и будет уходить еще не один день. Возможно, не одну неделю будет сходить Каховское водохранилище. Но уже можем говорить о сотнях тысяч потерянных ирригационных систем», — отметил чиновник.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.