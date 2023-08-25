В одном из штатов США дети инфлюэнсеров будут получать процент от заработка родителей — Finance.ua

В одном из штатов США дети инфлюэнсеров будут получать процент от заработка родителей Сегодня 04:02 — Мир

В одном из штатов США дети инфлюэнсеров будут получать процент от заработка родителей

Американский штат Иллинойс официально принял первый в стране закон, направленный на защиту детей инфлюэнсеров.

Что он предполагает? Законопроект был единогласно принят Сенатом штата Иллинойс в марте и подписан 11 августа. Закон штата Иллинойс «предоставит право инфлюэнсерам в возрасте до 16 лет получать процент от заработка на основе того, как часто они появляются в видеоблогах или онлайн-контенте».

Деньги должны храниться в трастовом фонде, к которому ребенок сможет получить доступ, когда ему исполнится 18 лет. Пока не существует законов, защищающих детей-инфлюэнсеров или детей, чьи родители размещают их в интернете с целью получения денежного вознаграждения.

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«Интернет предоставляет детям больше возможностей для проявления своего творчества, чем когда-либо прежде, — сказал Алекс Гоф, пресс-секретарь губернатора штата Иллинойс. — Если несовершеннолетние могут извлекать выгоду из своего творчества, они заслуживают защиты от родителей, которые будут пытаться воспользоваться талантами своего ребенка и использовать их для собственной финансовой выгоды».

Законодательство касается не только финансов, но и частной жизни детей инфлюэнсеров. 24-летняя Кэм рассказала, что ее мать делала контент с ней без предварительного согласия. Активисты говорят, что подробности жизни девушки, включая первый менструальный цикл и фотографии после автокатастрофы в больнице, были опубликованы для 10 000 подписчиков ее матери в Facebook.

Кэм дала показания в поддержку законопроекта HB 1627 штата Вашингтон, который позволит детям инфлюэнсеров потребовать удаления контента с их изображением.

Законопроект в Вашингтоне застрял в комитете без каких-либо сдвигов с февраля. Хотя законодательство штата Иллинойс не охватывает вопроса конфиденциальности и «права на удаление», Кэм надеется, что оно повлечет за собой «волновой эффект» в защите детей-инфлюэнсеров.

Иллинойс вошел в историю как первый штат, принявший законодательство, защищающее детей-инфлюэнсеров, и детей, фигурирующих в контенте приносящих прибыль социальных сетей. И представивший законопроект сенатор Келер думает, что прогресс на этом не закончится.

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