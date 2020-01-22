Сколько платят за рекламу Instagram-блогерам (аналитика)

Женщинам инфлюенсерам за рекламу в Instagram платят меньше, чем мужчинам.

Об этом свидетельствует исследование HypeAuditor.

Каждый блогер сам устанавливает цену на рекламный материал в своем блоге и утверждает окончательную сумму после переговоров с рекламодателями.

Средняя цена за рекламу:

за пост: мужчинам – $1411, женщинам – $1315;

за историю (stories): мужчинам – $408, женщинам – $212;

за пост + историю: мужчинам – $3051, женщинам – $2040;

за пост + историю + видео: мужчинам – $4042, женщинам – $2704.

В то же время блогерам, у которых более 1 млн подписчиков, за рекламу в среднем платят:

за пост: мужчинам – $2643, женщинам – $2420;

за историю (stories): мужчинам – $2202, женщинам – $1693;

за пост + историю: мужчинам – $8842, женщинам – $5915;