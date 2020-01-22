Сколько платят за рекламу Instagram-блогерам (аналитика)

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Женщинам инфлюенсерам за рекламу в Instagram платят меньше, чем мужчинам.
Об этом свидетельствует исследование HypeAuditor.
Каждый блогер сам устанавливает цену на рекламный материал в своем блоге и утверждает окончательную сумму после переговоров с рекламодателями.
Средняя цена за рекламу:
В то же время блогерам, у которых более 1 млн подписчиков, за рекламу в среднем платят:
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