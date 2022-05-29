В одном из регионов Украины исчезли очереди на АЗС — Finance.ua
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В одном из регионов Украины исчезли очереди на АЗС

Сегодня 19:35Энергетика
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В Закарпатской области исчезли очереди за топливом на АЗС.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОВ Виктор Микита.
По его словам, с начала полномасштабного наступления оккупантов на Украину был разработан протокол об увеличении доли поставки топлива на Закарпатье локальными компаниями, которые занимаются импортом нефтепродуктов из соседних стран ЕС и имеют действующие контракты.
«Закарпатье стало единственным регионом Украины, где исчезли очереди на АЗС. Доля закарпатских предпринимателей на рынке региона выросла примерно с 5% до 40% и держит динамику на увеличение. Количество грузовиков, обеспечивающих импорт топлива, за три недели увеличилось с 23 до 43 единиц» — сообщил он.
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В то же время все еще остаются трудности с поставкой топлива в районы, где у местных поставщиков нет АЗС.
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По материалам: УНІАН
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