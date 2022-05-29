Без бензина и без денег: самые популярные мошеннические схемы с топливом — Finance.ua

Без бензина и без денег: самые популярные мошеннические схемы с топливом

Сегодня 15:32 — Криминал

Ситуация с бензином остается сложной, потому в Украине активизировались бензиновые мошенники. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал о самых распространенных схемах мошенничества.

Он сообщил, что схемы мошенничества с бензином действительно старые и были использованы раньше, но сейчас вновь активизировались.

«Основные схемы мошенничества — это поддельные талоны или карточки автозаправочных сетей», — говорит Куюн.

Схема работает так: аферист просит перевести на карту деньги и присылает талончик на заправку, но в большинстве случаев человек остается без талончика и без денег. Или аферист может все-таки прислать талончик, однако на самой АЗС он окажется фальшивым и не сработает.

Также Сергей Куюн говорит, что не стоит покупать топливо за пределами АЗС, ведь происхождение такого бензина неизвестно. Он может быть плохого качества, что может негативно отразиться на работе автомобиля.

Кроме того, нужно быть очень аккуратными при использовании канистр с бензином. Они могут протекать — это может привести к опасным испарениям.

Какая ситуация в Украине с бензином

Пока ситуация с топливом в Украине остается напряженной, однако она может улучшиться, если люди будут ответственно относиться к его потреблению.

«Надо чтобы граждане ответственно относились к потреблению топлива, ведь на рынке есть дефицит. Топливо нужно нашим ВСУ, критической инфраструктуре, волонтерам и так далее. Оптимизируйте и минимизируйте свои передвижения, чтобы рынок смог подстроиться», — говорит специалист.

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Куюн считает, что в ближайшее время ситуация может улучшиться, ведь есть динамика роста поставок топлива.

«Чем меньше мы сейчас будем пользоваться топливом, тем рынок быстрее наполнится. Конечно, бензин может подорожать, однако он все же будет», — отмечает эксперт.

Какой будет цена на топливо, директор Консалтинговой группы А-95 спрогнозировать не смог, однако заметил: как только государство сможет накопить запасы топлива и нормализовать рынок, цена может уменьшиться.

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