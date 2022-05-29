Бензина по 70 гривен не будет: эксперты назвали условия для снижения цен на топливо — Finance.ua

Бензина по 70 гривен не будет: эксперты назвали условия для снижения цен на топливо

Сегодня 14:00 — Энергетика

В будущем стоимость бензина в Украине должна снизиться, а цена в 60-70 гривен за литр — нереальна для экономики.

Такое мнение высказал профильный эксперт Геннадий Коваль, пишет LB.ua.

«Да, его могут покупать люди, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Но бизнес, экономика не будет работать при цене на бензин 70 грн. Это же автоматически удорожает в два раза все, что связано с перевозками», — говорит он.

Еще одним отрицательным фактором для цены топлива эксперт называет курс гривны. Если он будет стабильным, после удовлетворения ажиотажного спроса на горючее цена на него может упасть, прогнозирует Коваль. По его словам, с курсом около 40 гривен за доллар цены на нефтепродукты могут оставаться на нынешнем высоком уровне.

В свою очередь эксперт рынка топлива Сергей Куюн уточняет, что условно падение курса национальной валюты на 1 гривну прибавляет 1 гривну к стоимости литра. Он объясняет, что при наличии достаточного количества топлива его стоимость может снизиться.

«Довольно высокая цена не дает делать большие запасы или кататься без дела. Особенно с учетом того, что большинство за это время богаче не стали. Поэтому в течение следующей недели, при идеальных условиях, поставка превысит спрос. Тогда начнется формирование запасов на АЗС, и когда запасы достигнут хотя бы недельного уровня, цена должна пойти вниз, потому что трейдерам нужны оборотные средства — им при таких условиях невыгодно придерживать топливо», — пояснил Куюн, добавляя, что так будет при отсутствии форс-мажоров, которые возможны из-за войны.

В Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

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